Roma, 16 ottobre 2019 - Un autobus della linea 301 è andato a sbattere contro un albero in zona Cassia, a Roma, per cause ancora da accertare. Molti i passeggeri a bordo. Sono 29 le persone che sono rimaste ferite nell'incidente. Si tratta soprattutto dei viaggiatori che erano posizionati nella parte anteriore dell'autobus. I codici rossi sono 9.

Tre pazienti in codice giallo e uno in rosso sono stati trasportati al Policlinico Gemelli. Uno in codice giallo e due in rosso sono stati trasportati all'ospedale Villa San Pietro. Sono stati invece trasportati al San Filippo Neri due pazienti: uno in codice giallo ed uno in rosso. Due feriti in codice rosso e uno in giallo sono stati invece trasportati al Sant'Andrea. Uno in codice rosso e uno in codice giallo al Santo Spirito. Quattro persone in codice giallo e tre in codice verde sono state trasportate all'Isola Tiberina. All'ospedale San Giovanni sono stati trasportati uno in codice giallo e uno in codice verde. Mentre due pazienti in codice rosso, due in codice giallo e uno in codice verde sono stati accompagnati all'Umberto I.

Passeggeri e passanti hanno chiamato il 112, che ha attivato 118. Sul posto sono intervenute otto ambulanze, oltre a Vigili del fuoco e polizia locale. Forti rallentamenti in tutta la zona. L'Atac ha avviato una indagine interna.

#Roma: Via Cassia, fra via San Godenzo e via Oriolo Romano, #chiusura temporanea causa #incidente che coinvolge autobus. Deviazioni in loco, #code in entrambe le direzioni. — PoliziaRomaCapitale (@PLRomaCapitale) 16 ottobre 2019

