Roma, 28 maggio 2019 - Un bambino di un anno è morto nel sonno questa mattina in un asilo nido privato nel quartiere Appio a Roma. A dare l'allarme le maestre accortesi che il piccolo non respirava. Sul posto oltre al 118, sono arrivati anche i carabinieri. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, il piccolo è deceduto. Secondo quanto si apprende, non soffriva di alcuna patologia. Sul corpicino è stata disposta l'autopsia.

