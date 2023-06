I Rolex di Totti e Ilary dovranno essere “a disposizione di entrambi”

Roma, 1 giugno 2023 - Nuovo capitolo della guerra dei Rolex fra Ilary Blasi e Francesco Totti. I Rolex dovranno rimanere a disposizione sia della showgirl che dell'ex capitano della Roma. Lo ha stabilità il giudice del tribunale civile di Roma che si è espresso nella causa 'possessoria' degli orologi. Il giudice ha accolto una delle richieste della presentatrice, assistita dall'avvocato Alessandro Simeone. Quanto stabilito non riguarda però la proprietà dei Rolex, la cui restituzione era stata sollecitata dall'ex capitano giallorosso.

Adesso quindi toccherà alla Blasi e a Totti troverà un accordo per l'utilizzo dei Rolex che, in questo momento, sono nella disponibilità di Ilary. Chiusa questa fase della vicenda, adesso ciascuna delle parti potrà impugnare il provvedimento e chiedere la prosecuzione del giudizio.

La fine del matrimonio fra Totti e Ilary, prima della vicenda legata ai Rolex, era già stata arricchita da altri capitoli conflittuali. Dalla villa all'Eur che, per una decisione provvisoria, è finita allla Blasi, all'assegno di sostentamento per i tre figli (in affidamento condiviso) di 12.500 euro che Totti deve versare mensilmente all’ex moglie. Diversa invece la decisione sul centro sportivo Longarina, altro capitolo del divorzio. Totti ha ottenuto l'ordinanza di sfratto per il centro sportivo, gestito da anni dalla famiglia di Ilary. L'ordinanza sarà esecutiva il prossimo 30 giugno e impone alla società Asd Longarina, che fa capo alla sorella della conduttrice tv, di lasciare il complesso sportivo che si trova in via di Castel Fusano e comprende anche la scuola di calcio Totti Soccer School e un'area Padel. Totti l'aveva acquistata nel 2003 dall'ex giallorosso Angelo Orazi.