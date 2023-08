Rogo alla Thyssenkrupp L’amministratore in cella 16 anni dopo

Il condannato numero uno per la tragedia della Thyssenkrupp ha varcato la soglia di un carcere. Harald Espenhahn (foto), tedesco, era l’amministratore delegato della multinazionale dell’acciaio quando, nel dicembre del 2007, un incendio nello stabilimento di Torino uccise sette giovani operai. La Corte costituzionale della Repubblica federale di Germania, a Karlsruhe, ha respinto il suo ultimo ricorso e il 10 agosto è cominciata l’esecuzione della pena. Espenhahn resta comunque semilibero: in cella ci resterà solo di notte. A tenere il conto dei giorni, snocciolandone l’elenco come se fossero i grani di un rosario, è stato l’unico operaio sopravvissuto al rogo, Antonio Boccuzzi, poi parlamentare del Pd e oggi, nella sua nuova vita, commerciante a Torino. "Per me – scrive su Facebook – non è un risarcimento né una vendetta. È l’unico epilogo. Un epilogo che si sarebbe già dovuto compiere da tempo".