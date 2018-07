Rodi, 30 luglio 2018 - Una vacanza diventata incubo per oltre 200 italiani che da più di 12 ore sono bloccati all'aeroporto di Rodi per un volo cancellato. L'aereo della Blue Panorama Airlines sarebbe dovuto partire alle 22.30 di domenica 29 e atterrare a Roma Fiumicino alle 23.55, ma alla fine non è mai decollato. "Una volta arrivati al gate ci hanno informato che l'aereo era già partito per altre destinazioni - riferisce il senese Giorgio Masciotti, uno dei passeggeri che si sfoga su Facebook -. Non sappiamo che fine abbiano fatto i nostri bagagli".

Da quanto riferito, la compagnia non avrebbe fornito alcuna informazione sui motivi del disagio e i passeggeri, molti dei quali bambini e anziani, hanno passato la notte sulle sedie del piccolo aeroporto "senza alcuna assistenza". Per alcuni si tratterebbe di un guasto all'aereo mentre altre voci sostengono che ci siano problemi tecnici all'aeroporto di Rodi. Molti hanno contattato la Farnesina e l'ambasciata italiana per cercare di trovare una soluzione ma senza alcun successo. Al momento i passeggeri sono ancora in attesa in aeroporto senza sapere se e quando partirà l'aereo che li riporterà in Italia.