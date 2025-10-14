Roccella e Segre si sono sentite al telefono dopo la bufera sulle “gite ad Auschwitz”

Roma, 14 ottobre 2025 - A quanto si apprende la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella e la senatrice a vita Liliana Segre ieri nel pomeriggio si sono sentite telefonicamente. E' stata la ministra a chiamare la senatrice a vita.

Probabilmente un tentativo di chiarimento dopo la bufera - che non accenna a placarsi – sui viaggi di istruzione ad Auschwitz che la ministra ha definito ‘gite’ e che, per la responsabile del dicastero per la Famiglia, "sono state un modo per ripetere che l'antisemitismo era una questione fascista e basta".

"Vista la polemica della ministra Roccella, abbiamo deciso di organizzare per inizio dell'anno prossimo un viaggio della memoria per Auschwitz con i ragazzi della Leopolda e non solo. Quando abbiamo sentito le parole di Liliana Segre abbiamo deciso di organizzare immediatamente un viaggio della memoria anche come Italia Viva. E noi siamo dalla parte di Liliana Segre, sempre. Anche quando viene attaccata in modo meschino da Francesca Albanese", ha detto oggi il leader di Iv Matteo Renzi nella sua enews.

La fondazione Memoriale della Shoah di Milano ha tenuto a sottolineare che "dipingere la visita a questi luoghi come frutto di un disegno politico di parte, limita prima di tutto la Memoria delle vittime e rappresenta un falso storico". Ma ieri sera alla trasmissione '10 Minuti' (Rpt '10 Minuti') su Retequattro, Roccella ha precisato: "Ho toccato un nervo scoperto, ho detto la verità, ho detto sono gite? Sono gite se poi vediamo studenti nelle piazze che urlano slogan antisemiti e insultano Segre. Quanti in quelle piazze avevano fatto quei viaggi? C'è un problema di antisemitismo che non può essere confinato in una epoca storica, il nazifascismo, e in una area politica, è qualcosa di strisciante. Noi dobbiamo fare meglio i conti con il nostro passato, in Germania li hanno fatti di più. Non ho contestato quei viaggi, credo siano utili e importante è ricordare l'Olocausto ma va affrontata la consapevolezza di quanto l'antisemitismo è vivo in particolare in quelle piazze che a sinistra non vengono criticate". E poi la stoccata finale: "L'antisemitismo oggi è più a sinistra che a destra, non essendoci stata questa presa di coscienza". Manuela Ghizzoni, presidente della Fondazione Fossoli, non ha usato mezzi termini: "'La distruzione degli ebrei d'Europa', per citare un famoso testo di Hilberg, e con essi di quelli italiani, ha trovato la propria completa attuazione grazie all'ideologia fascista e nazista, di predominio di una 'razza' superiore sulle altre e di costruzione di un nuovo ordine europeo. Una responsabilità che l'Italia fascista porta in pieno a sua perenne onta". E sottolineato l'importanza che tutte le istituzioni, a ogni livello, "operino in maniera compatta, senza inviare messaggi contrastanti o ambigui". Intanto Fratelli d'Italia ha chiesto formalmente che la ministra alla Famiglia riferisca davanti alla commissione contro razzismo e antisemitismo guidata da Liliana Segre al Senato; la stessa Roccella, del resto, aveva dato la propria disponibilità ad un'audizione. La richiesta è arrivata formalmente dal senatore Marco Scurria, capogruppo di FdI nella commissione, nell'intento di consentire alla ministra di poter spiegare l'effettivo intento delle sue parole - come ha spiegato all'ANSA - anche rispetto alla senatrice a vita Segre, che aveva replicato duramente a Roccella. All'opposizione c'è chi, come il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama, ha chiesto le dimissioni di Roccella. Dalla parte della ministra, invece, si è schierato il network di associazioni 'Ditelo sui tetti': "qualsiasi ipotesi negazionista, per chi conosce Eugenia Roccella, è semplicemente inverosimile".