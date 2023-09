Roccella Jonica, per gelosia chiudeva in casa la compagna fino a suo ritorno: arrestato

Reggio Calabria, 25 settembre 2023 - Accecato dalla gelosia chiudeva in casa a chiave la compagna fino al suo ritorno, per questo motivo un 36enne di Roccella Jonica è stato arrestato per il reato di sequestro di persona.

Sono stati i carabinieri durante un normale servizio di pattugliamento a scoprire la donna segregata nell'appartamento. I militari dell'Arma hanno udito le urla provenienti da una abitazione del centro storico del paese. Avvicinatisi hanno visto la ragazza di 27 anni che chiedeva aiuto affacciata a una finestra.

Le forze dell'ordine hanno quindi rintracciato il compagno e liberato la donna. Poi hanno accertato che da diversi giorni l'uomo prima di uscire di casa chiudeva a chiave la donna, non permettendole di uscire fino al suo rientro.

L'uomo è stato rinchiuso presso la Casa circondariale di Locri, in attesa che nei giorni seguenti sia convalidato il suo arresto.