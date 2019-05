Roma, 7 maggio 2019 - I robot sono i nuovi ‘schiavi’. Giuridicamente parlando. Le ‘macchine intelligenti’ stanno sempre più entrando nella nostra vita. Non solo le auto a guida autonoma, ma anche ‘camerieri’ o ‘chirurghi’. Questo apre delle questioni sotto il profilo della responsabilità giuridica. In caso di incidenti, di chi sarà la responsabilità? Del proprietario? Della casa produttrice? Del programmatore? Può sembrare banale. Ma la risposta è assai complessa e ad aiutare i giuristi moderni, infatti, sono il diritto romano e la disciplina dello schiavo. Il professor Federico Procchi, associato di Istituzioni di Diritto Romano all’Università di Pisa e avvocato del foro di Livorno, fa parte di un gruppo di docenti europei che sta affrontando la questione.

Professor Procchi, la comunità scientifica si sta interrogando?

Il passaggio epocale dal mondo dei robot meramente esecutivi all’intelligenza artificiale delle computational machines (per dirla con Turing) impone alla comunità scientifica una rinnovata ed approfondita riflessione sotto molteplici punti di vista. È ormai evidente, infatti, come tra i compiti del giurista del terzo millennio rientri anche quello di offrire a enti pubblici e privati studi e servizi sull’innovazione tecnologica, sul trasferimento di conoscenza, sullo sviluppo di best practices, nonché sull’impatto normativo delle nuove applicazioni tecnologiche in primis circa responsabilità civile per i danni che possono essere cagionati dall’impiego di robot ‘intelligenti’ nelle più svariate attività della vita: basti pensare allo sviluppo di autovetture capaci di orientarsi autonomamente nel traffico».

In caso di incidenti di chi sarà la responsabilità?

«Il dibattito dottrinale sul punto è oggi estremamente vivace ed articolato. A titolo esemplificativo, a seconda dei casi si discute sotto diversi punti di vista della responsabilità del programmatore che ha creato il software e/o gli algoritmi, del produttore che ha sviluppato il progetto immettendo la macchina sul mercato, del proprietario che l’ha acquistata e resa operativa. Molte questioni trovano una risposta già nella normativa vigente: prima di tutto nella responsabilità del produttore per ‘danno da prodotto difettoso’. Non mancano, tuttavia, anche studiosi che, sulla scorta di riflessioni maturate in seno al Parlamento europeo, si interroghano circa la possibilità di configurare una responsabilità ‘propria’ dei robot; una sorta di ‘personalità elettronica’ da affiancare alle tradizionali categorie civilistiche».

In questo variegato panorama di idee qualcuno parla di un ‘ritorno alla schiavitù’ nell’età dei robot intelligenti. Sono solo suggestioni?

«Il diritto privato romano concepiva la soggettività giuridica in modo molto diverso rispetto agli ordinamenti vigenti che in tale tradizione affondano le proprie radici. È infatti la teoria degli status personali (libertatis, civitatis e familiae) a svolgere una funzione sotto molteplici aspetti paragonabile ai nostri concetti di ‘capacità giuridica’ e di ‘capacità di agire’. In tale contesto, i servi vengono presi in considerazione dai giuristi romani in certi ambiti come personae, in altri contesti alla stregua di res».

La figura dello schiavo del diritto romano può essere avvicinata a quella del robot per la disciplina dei risarcimenti economici? Questo vale anche per i robot-sanitari?

«Si tratta di un tema estremamente complesso, che ha destato l’attenzione di autorevoli studiosi di diritto romano in Italia e all’estero e che mal si presta ad una sintesi che non corra il rischio di banalizzarlo. Mi limito ad una battuta: da sempre il tema della malpractice sanitaria è al centro di una querelle infinita circa la natura contrattuale oppure aquiliana della responsabilità dell’operatore. In diritto romano, il dominus è chiamato a rispondere – in vario modo – per i danni cagionati dai propri servi, tanto in attività negoziali che in ambito extracontrattuale».

© Riproduzione riservata