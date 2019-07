Una foto ritrae un uomo che esce dal palazzo di giustizia di Milano. Pare più vecchio dei suoi 72 anni; di certo è provato e stanco, procede curvo in avanti, gli abiti larghi raccontano di un dimagrimento, la mano che una guardia gli appoggia sulla spalla è più di conforto che di controllo. Quell’uomo, un tempo, di Milano era l’imperatore. Era il Celeste.

Roberto Formigoni è stato condannato a 5 anni e 10 mesi perché ritenuto il capo di una banda di corrotti e corruttori. È entrato in carcere il 22 febbraio dell’anno corrente. Nei giorni scorsi i giudici gli hanno usato misericordia, e gli hanno concesso di scontare la pena a casa, anche per motivi di salute.

Dicono i maramaldi che non è giusto, che Formigoni deve marcire in galera. Dicono che è antipatico: e tanto basterebbe. Lo dissero del resto – di maramaldi ce ne sono sempre, in servizio – pure di Enzo Tortora. Di certo, Formigoni simpatico non lo è stato, almeno da un certo punto in poi. Il potere qualche volta logora chi non ce l’ha, ma quasi sempre rende arrogante chi ce l’ha. E l’arroganza prima o poi la si paga. Di Formigoni s’è poi detto che ha rubato, e i giudici hanno stabilito che così in effetti fu. Ma sul fatto che si sia personalmente arricchito, non credo. Se peccato c’è stato, in lui, è stato di vanagloria, di narcisismo, di ebbrezza per il potere: ma non di portafoglio. Del resto, chi lo conosce sa che non potrebbe amare il denaro più di quanto ami se stesso.

La sua carriera politica nacque in modo molto più artigianale di quanto si favoleggi. Cominciò ad appoggiare la Dc con il suo Movimento Popolare, che era ospitato in un istituto di religiosi a fianco della stazione centrale di Milano. L’armata formigoniana era ricca di volenterosi giovanotti, ma l’organizzazione era a metà fra l’improvvisazione e l’approssimazione. Altro che macchina da guerra. Nel 1984 Formigoni si candidò alle Europee e fu eletto con oltre 450.000 preferenze, primo nella Dc. La mattina dopo la vittoria Ciriaco De Mita, ch’era allora segretario e testa più lucida della Balena Bianca, gli telefonò per complimentarsi. Ma al momento dello squillo, Formigoni era impegnato in un bisogno personale. "È al gabinetto", disse a De Mita una ragazza che al Movimento Popolare faceva da custode, segretaria e centralinista. De Mita fece per salutare, dicendo che avrebbe richiamato, ma la ragazza lo interruppe: "No, no, aspetti, sento che ha tirato lo sciacquone, adesso arriva". Questa era la Spectre dei Formigoni boys.

Eppure, proprio quel giorno delle 450.000 preferenze qualcosa si guastò, nell’ex ragazzo dell’oratorio. Formigoni si convinse di avere un seguito potenziale degno d’un intero partito. La vittoria alle regionali lombarde del ’95 ne rafforzò l’autostima; quella del 2000 ne consolidò l’ego; la tripletta, nel 2005, lo convinse di essere il Celeste; il quarto trionfo, nel 2010, lo illuse forse di essere immortale.

Il Ceo di una multinazionale mi raccontò di essere rimasto stupefatto entrando nell’ufficio di presidenza che Formigoni s’era fatto fare a Palazzo Lombardia: "Sono stato negli uffici dei capi di Stato di tutto il mondo, ma una cosa del genere non l’avevo mai vista. Con tanto di eliporto personale sul tetto". Dicono poi – e chissà se è vero – che il Celeste si fosse fatto fare, da un architetto, un armadio per tenere le sue centocinquanta giacche. Quel che è certo è che quelle orribili giacche arancioni, rosa, fucsia, viola, gialle, fluorescenti, a fiori frutti e pois, una qualche influenza l’hanno avuta, sull’immagine che gli italiani si sono fatti di lui.

Dicono pure che, esercitando il potere, abbia favorito gli amici. Di sicuro ha avuto, divenuto potente, nuovi amici poco raccomandabili. E dei vecchi amici ha continuato a frequentare i peggiori, evitando di ascoltare i migliori. Lui sostiene di aver seguito l’insegnamento di don Giussani, e cioè di aver dato testimonianza di fede con l’impegno in politica: ma chi gli ha voluto bene davvero gli ha spiegato di aver confuso la testimonianza con l’egemonia. La differenza? Testimonianza vuol dire – ad esempio – che se hai il potere di nominare un primario, nomini il più meritevole; egemonia vuol dire che nomini uno dei tuoi.

Formigoni ha detto ai giudici che l’hanno scarcerato di riconoscere i propri errori. Non possiamo essere certi della sua sincerità: ma scommetteremmo sul sì.

Non starà più in carcere, ma ha già pagato oltre il dovuto, perdendo tanto della sua vita. Anche se oggi è impopolare dirlo, al netto dei suoi errori è stato comunque un ottimo governatore. E poi i maramaldi non sono belle persone. Capiscono poco, della vita. Non capiranno mai, ad esempio, che la foto che ritrae Formigoni mentre esce da Palazzo di giustizia curvo, dimagrito, incanutito e stanco, ricorda non solo a lui, ma a tutti noi poveri esseri umani, che sic transit gloria mundi.