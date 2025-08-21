Roberta Rei si racconta: l’aborto spontaneo a 4 mesi di gravidanza. “Tutto smette di avere senso. Il corpo piange”

Roma, 21 agosto 2025 – “È stato il periodo più difficile di sempre. Improvvisamente incinta, improvvisamente felice come mai nella vita. A quattro mesi inoltrati poi ‘la natura ha scelto per te’ e il dolore più grande. Oggi sarebbero stati 7 mesi".

È una fitta che affonda dritta come un coltello nelle viscere il lungo racconto della giornalista Roberta Rei, volto noto del programma ‘Le Iene’, che oggi, nel giorno del suo 40esimo compleanno, ha deciso di condividere in un lungo post su Instagram l’esperienza più terribile: un aborto spontaneo al quarto mese di gravidanza. E lo ha fatto con grande generosità, offrendolo come un bouquet in dono alle tantissime donne che ogni giorno ricordano e soffrono in silenzio, dietro i sorrisi, il lavoro e la vita di tutti i giorni che va avanti.

Un racconto intimo affidato ai social, come a dire alle altre donne: ‘io lo so cosa di prova, non sei sola’. Generosa e vera, Roberta Rei oggi ha toccato il cuore di tante di noi che quella vita strappata l’abbiamo sentita davvero.

Un viaggio tra ricordi che fanno male e che, come sa ogni donna che ci è passata, non si archiviano mai. Un’altalena emotiva che ti porta in alto, facendoti esplodere il cuore di felicità, e poi la caduta improvvisa, inaspettata e feroce, che ti porta all’inferno. E ti costringe a quell’atroce trafila: l’annuncio distratto del medico – che cerca di sdrammatizzare quel lutto che per lui è solo routine – l’attesa in reparto tra le partorienti e tu, indifesa, che inevitabilmente pensi: ‘loro ce l’hanno fatta, io no’.

È questo il rumoroso sottofondo che solo una donna può sentire, quel suono a tratti sordo e a volte graffiante che si fa largo tra mille voci che cercano di minimizzare per farti sentire meglio. Ma tu meglio non ci starai mai più. Ed è questa crepa che si insinua tra le parole di Roberta Rei, la giornalista Mediaset che proprio oggi compie 40 anni. “Tutto smette di avere senso, ma non sei tu a sceglierlo, è il tuo corpo che piange. Ma nessuno lo capisce”, ha scritto oggi Roberta sui social.

"È stato il periodo più difficile di sempre. Improvvisamente incinta – ha scritto Roberta Rei su Instagram – improvvisamente felice come mai nella vita. E chi se lo immaginava di sentirsi così, neanche ci pensavo io alla maternità. “L’età avanza, ma non ci pensi? E perché?” quante domande inopportune si fanno. Ho superato i famosi tre mesi, quelli del “non dirlo, meglio aspettare”. E invece ai pezzi del mio cuore l’ho detto. Avevo registrato una serie di video della loro reazione che ho cestinato, ma tengo nella mente. A quattro mesi inoltrati poi “la natura ha scelto per te” e il dolore più grande. Viscerale, anche quello, dei più forti mai provati. E poi tutto smette di avere senso, ma non sei tu a sceglierlo, è il tuo corpo che piange. Ma nessuno lo capisce”.

“Ho visto quello schermo, quell’immagine distesa, come dormiente, non la toglierò più dalla testa. Non avrei dovuto guardare, non avrebbero dovuto farmi guardare. Poi l’attesa di ore in ospedale perché ‘signora ci sono tante donne che stanno partorendo, il medico poi arriverà’. Io ho visto i loro volti felici, ho sentito i pianti di quelle creature che venivano al mondo. Erano dei coltelli che si infilavano nello stomaco. Era necessario? Me lo sono chiesta dopo tornando lucida. No. E non deve esserlo per nessuna donna che va incontro a un aborto. Che lo abbia scelto o meno”.

“Se c’è una cosa che posso dire alle donne a cui succede – ricorda la giornalista – e che custodiscono in silenzio questo dolore è che dovete abbracciarvi. E dovete chiedere aiuto. Io non ci sono riuscita subito. Se non ci riuscite da sole chiedete aiuto. E a chi vi sta intorno dico abbracciatele sempre. Ci vuole tanto tempo per rimarginare questo tipo di ferite, datevelo questo tempo. Ho avuto la sfortuna di provare delusione da molti a me intorno e l’immensa fortuna di scoprire abbracci inaspettati. I più belli".

"Ci ho pensato a lungo se raccontarlo, ma se lo faccio è perché voglio abbracciarvi tutte. Spero davvero che il mio abbraccio vi arrivi. Oggi sarebbero stati 7 mesi. Per me invece sono 40, con enormi consapevolezze in più e un pensiero alle cose belle che sicuro arriveranno. Si può essere fragili, non c’è da nasconderlo, anche questo ho imparato”, conclude il lungoi post di Roberta Rei su Instagram.