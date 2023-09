Rizzoli, pagine 240, 18 euro

Poche settimane dopo l’incarico alla guida del governo, durante uno scambio di auguri con Giorgia Meloni, Alessandro Sallusti si fa scappare una battuta: "Peccato che un presidente del Consiglio in carica non possa pensare di scrivere un libro per raccontare i suoi progetti". E lei: "E perché non può farlo?". Sallusti, preso in contropiede, la butta lì: "Non lo so, ma ci sarà un motivo se nessuno l’ha mai fatto". Lei: "Dovresti sapere che fare quel che hanno fatto tutti gli altri non è esattamente la mia specialità". Nasce così l’idea di questa conversazione in cui Meloni rivela la sua visione della vita e del mondo.