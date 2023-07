Rivoluzione palinsesti Anche Bianca Berlinguer si dimette dalla Rai E sceglie Mediaset

di Cosimo Rossi

Da Rai3 a Rete4. Dalle vestigia della fu Telekabul – tanto e a lungo invisa al centrodestra – al canale Mediaset che Pier Silvio Berlusconi vuol connotare con l’informazione in concorrenza appunto con la terza rete del servizio pubblico e La7. Sono certamente le dimissioni e il trasloco di Bianca Berlinguer la novità più significativa e avvincente dei palinsesti per la prossima stagione autunno-inverno delle tv italiane. L’offerta Rai, illustrata ieri al cda di viale Mazzini dall’amministratore delegato Roberto Sergio, sarà presentata venerdì a Napoli. Ma già stasera, a Cologno Monzese, si svolge la Mediaset Night, dove verranno scoperte le carte delle reti berlusconiane. Ragion per cui i giochi del telemercato, come quelli del calcio, sono fatti.

Dopo Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, Lucia Annunziata, Massimo Gramellini, Maurizio Mannoni (congedatosi in diretta dagli spettatori di Linea notte), ieri è stata l’ex direttrice del Tg3 ad annunciare le dimissioni. Un addio che era nell’aria. E confermato in mattinata dalle parole con cui l’ad Sergio informava che "la trasmissione Cartabianca, al momento, non è presente in palinsesto". A stretto giro la lettera di commiato con cui Berlinguer ringrazia l’azienda "per 34 anni di lavoro, svolti sempre in piena autonomia sia in qualità di direttrice che di conduttrice di programmi di approfondimento". All’opera sulla risoluzione del contratto, viale Mazzini ringrazia a sua volta la giornalista, formulando "gli auguri per il proseguimento della sua attività professionale". Lavoro che, strano ma vero, proseguirà sotto le insegne di Mediaset. Con cui Berlinguer avrebbe siglato un accordo pluriennale per la conduzione di un programma di approfondimento sul rodato modello di Cartabianca. Anche se non va esclusa la possibilità che affianchi altri volti noti di Mediaset (come Nicola Porro, confermato alla guida di Quarta repubblica il lunedì sera) in trasmissioni preserali come Stasera Italia.

A far decidere la giornalista per il trasloco sarebbero stati da un lato i nuovi palinsesti – troppe trasmissioni e conduzioni concorrenti – e dall’altro le polemiche sui compensi e le condizioni contrattuali degli opinionisti. Soprattutto, però, il trasferimento racconta l’attenzione dell’azienda berlusconiana per il mercato dell’informazione tv, dove intende collocarsi in chiave competitiva rispetto a Rai e La7, scevra dal bipolarismo politico che aveva caratterizzato la stagione del Cav.

Il posto dell’ex direttrice del Tg3 il martedì sera sarà preso da Monica Giandotti, che lascia Agorà (dove arriva da Sky Tg24 Roberto Inciocchi). Sarà invece Report a prendere il posto di Fazio la domenica su Rai3, lasciando a sua volta spazio a Presadiretta di Riccardo Iacona. Che, nel gioco di incastri, viene sostituito dal nuovo talk di Nunzia De Girolamo, Botta e risposta (ispirato, si dice, ai programmi di Gianfranco Funari). Monica Maggioni sostituisce invece Annunziata con un nuovo format pomeridiano dopo il Tg3 della domenica; mentre Serena Bortone prende il posto lasciato da Gramellini per andare a La7. Da gennaio 2024 al posto di Flavio Insinna all’Eredità arriva Pino Insegno, che nel frattempo condurrà Mercante in Fiera su Rai2. In pole per un programma musicale Enrico Ruggeri e Vincenzo Salemme per uno show. Francesco Giorgino, storico conduttore del Tg1, dovrebbe tornare in seconda serata il lunedì. Mentre una striscia quotidiana di 5 minuti dovrebbe esser affidata a Filippo Facci su Rai2 prima del tg delle 13.