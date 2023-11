Rivolta nel carcere. Trenta detenuti occupano un reparto

Rivolta, dal primo pomeriggio di ieri al carcere Malaspina di Caltanissetta. Circa trenta detenuti si sono barricati per ore nel reparto della struttura penitenziaria dove risiedono. La maggior parte dei rivoltosi è italiana, il motivo della rabbia era nelle condizioni di vita all’interno del carcere. A dare manforte agli agenti di polizia penitenziaria sono intervenute pattuglie della polizia e dei carabinieri. Sul posto si è recato anche il magistrato di sorveglianza.

Nella serata di ieri la protesta è rientrata. Ma, per maggiore sicurezza, sono arrivati a Caltanissetta rinforzi della polizia penitenziaria da altre strutture siciliane. Non ci sono stati feriti. Si sono registrati dei danni anche alle telecamere di videosorveglianza. Dalla questura e dal comando provinciale dei carabinieri sono stati inviati agenti e militari dell’Arma. Alla base della rivolta, a quanto pare, la mancanza di acqua calda e la tempistica con la quale vengono lavorate le pratiche per concedere i permessi.