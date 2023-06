Rivolta contro Fiorello I residenti di via Asiago "Urla e musica a palla Non ci fa dormire"

di Viviana Ponchia

Portate pazienza: "Il 9 giugno sarà il vostro 25 Aprile, i condomini festeggeranno la Liberazione di via Asiago!". Incastrato fra un clamoroso successo di popolo e la fronda inviperita di chi in via Asiago cerca di dormire, Fiorello poteva uscirne solo così. Venerdì andrà in onda l’ultima puntata di Viva Rai2! e tornerà la pace. Li ha rassicurati tutti, a modo suo, senza però scusarsi per il disturbo. Aveva frainteso la natura umana. Davanti a un cornetto e al cappuccino, con il buio fuori e la trasmissione più strana del mondo pronta a partire, qualche mese fa faceva l’elogio dell’alba: "La mattina è più bella perché la gente non è ancora incarognita…". Ingenuo. La gente si incarognisce già alle cinque e alle 7.15 è arrabbiata di brutto se viene svegliata da un varietà di prima serata sotto il balcone. Non chi sta a casa e ride. Non i dirigenti che gridavano al miracolo dopo due settimane perché Viva Rai2 aveva già raggiunto il 14% di share. La gente di via Asiago, attorno al civico 10. I vicini di un fenomeno che in tanti vorrebbero santo subito e loro invece impalerebbero in piazza per il sonno perso. I cinquanta residenti con le occhiaie annichiliti dal lamento dell’ukulele e dal sindaco Gualtieri che dedica al sindaco Sala O mia bela madunina, risarcito all’istante con Roma capoccia.

Hanno ciclicamente protestato, vogliono chiedere i danni al Comune perché il regolamento di polizia urbana parla chiaro: a quell’ora il silenzio è una legge sacra. La liberazione sarà vicina, ma chi li ripaga. Dal glass, lo studio di vetro che si anima prima che l’ultimo vampiro si ritiri, è uscito di tutto senza silenziatore. "Ci siamo adeguati — aveva spiegato lo showman qualche tempo fa, quando si erano alzate le prime lagnanze — Facciamo le prove con le cuffie". Mancavano solo le pantofole per i ballerini, secondo lui, ma non era abbastanza. Il veleno per la movida al fondo della notte si riversava sui social: " Non si capisce perché la Rai, che ha tanti centri di produzione televisivi, si permetta di chiudere una via e togliere il sonno a chi ci abita". O più terra terra: "Dormiamo con i tappi alle orecchie, ma la musica è sempre a palla. Fiorello, vai a fare casino da un’altra parte". Qualcuno ha capito e si è dissociato: "Alle 6.30 c’è tanta gente che si sveglia ogni mattina per andare a lavorare, spesso dalla parte opposta di Roma. Potrei capire una protesta del genere se si trattasse di una trasmissione che va in onda da mezzanotte in poi. Ma svegliarsi di buonora non ha mai fatto male a nessuno".

Sei mesi di bonghi, canzoni a tutto volume e risate. Visto il risultato del programma, quelli di viale Mazzini programmano un’altra stagione anche se una sentenza della Cassazione obbliga davvero i Comuni a risarcire chi subisce un danno dalla movida. In tanti hanno firmato una lettera alle istituzioni e alla Rai, dicono che le promesse non sono state rispettate. E come si fa. Fiorello sa compiere miracoli anche su Rai2, al momento la rete più disastrata, ma alle sue condizioni. Prende un po’ di Striscia la notizia, un po’ della Tv delle ragazze, piazza i cartonati con le facce dei politici, imbastisce balletti per strada con la neve finta, senza audio manda solo le finte telefonate di Salvini. Amabile cazzeggio, che fa ridere e fa rumore a prescindere ma ancora di più quando la scolaresca si sbraccia per salutarlo e lui strilla: "Lasciate che i bambini venghino a me". Sta per finire. E un minuto di silenzio per gli insonni di via Asiago è d’obbligo.