Ritrovato il corpo di Vito Due ragazzini in mare Muore dopo averli salvati

Quel ponte a Cassibile, in provincia di Siracusa, è una vera attrazione. Doveva essere abbattuto, l’Anas aveva già finanziato l’opera di demolizione e ricostruzione, poi non se ne è fatto nulla perché risaliva al periodo fascista ed era diventato quasi un cimelio storico.

Lo sapevano bene un gruppo di ragazzi che avevano deciso di fare un servizio sui loro profili social con scatti e selfie, mettendo sullo sfondo lo storico ponte di Cassibile. Ma qualcosa va storto, due ragazzi – che si trovano sugli scogli della Marchesa – probabilmente arretrano troppo, forse nella foga dello scatto perfetto, mettono il piede sulle rocce bagnate, forse qualcuno li spinge. Finiscono in acqua, in un mare già agitato dai refoli del maestrale. Gli altri ragazzi del gruppo chiedono aiuto, richiamano l’attenzione dei pochi bagnanti. Vito Bugliarello, 35 anni, originario di Floridia, che si trova sugli scogli vicini per un sabato di vacanza, capisce subito che i due ragazzi sono in difficoltà. Fa una corda con due teli e una felpa e la lancia agli adolescenti che annaspano in mare, cerca di afferrarli, ne prende uno e lo porta in salvo. L’altro arranca, Vito si fa più vicino nel tentativo di afferrargli la mano. Ci riesce, il ragazzo fa leva sullo scoglio, risale, il trentacinquenne invece scivola e finisce stremato in acqua. Non riesce più a riemergere. Disperso per una giornata, il corpo di Vito viene trovato dai carabinieri ieri pomeriggio dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, coordinati dalla Capitaneria di Porto di Siracusa. Il suo cadavere era incastrato sotto un costone roccioso, a una trentina di metri dal punto in cui era caduto. Sotto choc i suoi familiari e amici. "Vito è un eroe senza supermantello", dicono all’unisono. "Vito non si è voltato dall’altra parte. In questa società impazzita, ha sacrificato la sua di vita per salvare quella di due ragazzini che hanno rischiato di annegare", dice il deputato Davide Faraone.

Gli amici ricordano la sua passione per la bici e per il mare, per quelle acque che lo hanno tradito. "Floridia perde uno dei suoi figli migliori – dice il sindaco Marco Carianni – A Vito, e ai tanti eroi che hanno messo a rischio la loro vita per salvare quella degli altri, diciamo grazie. Grazie per sempre". Ma sono i suoi amici a raccontare l’altruismo e la bontà di Bugliarello e più di uno punta il dito contro l’irresponsabilità di quei ragazzini che per un selfie hanno innescato una tragedia. "Spero che capiscano l’importanza di camminare con la testa sulle spalle. Inculchiamo un po’ di buon senso a questi ragazzi", dice Carmelo Italia.

N.F.