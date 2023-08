Ritrovata dopo 5 giorni la 13enne scomparsa

Sta bene ed è in buone condizioni di salute la 13enne di cui si erano perse le tracce lo scorso venerdì a Tarquinia, in provincia di Viterbo, dove si trovava in vacanza ospite nel centro estivo di una casa famiglia. Il ritrovamento è stato confermato dal papà: "Questa volta, per fortuna, è vero. Mia figlia è stata ritrovata e portata dai carabinieri a Roma". La ragazza era a Roma - proprio dove le ricerche della giovane si erano concentrate - a casa di amici, in zona Spinaceto. In base a quanto si apprende, è stata proprio lei a presentarsi spontaneamente davanti all’ingresso della Stazione carabinieri della Cecchignola, dopo aver saputo che gli investigatori avevano individuato la casa in cui si trovava. A ospitarla sarebbero stati, probabilmente, alcuni conoscenti della mamma. Sullo sfondo una vicenda familiare complicata, dissidi tra i genitori: è affidata al padre, una decisione che potrebbe anche, tra le altre cose, essere all’origine dell’allontanamento.

Per cinque lunghi giorni nessuno ha avuto notizie della ragazzina, per questo il padre aveva lanciato un appello e diffuso una foto della figlia, con la richiesta di diffonderla il più possibile sui social e sulle chat. Da subito, per rintracciarla, si sono messi all’opera anche gli agenti della questura di Viterbo.

L’allontanamento dalla struttura estiva che la ospitava si sarebbe verificato intorno alle 19 dello scorso 4 agosto, probabilmente in seguito a una discussione nata dalle regole imposte dagli operatori della casa famiglia, a cui la giovane non voleva sottostare. Questi stessi, accortisi della sparizione, ne avevano denunciato la scomparsa.

Due giorni dopo, nella tarda serata di domenica, la falsa notizia del ritrovamento aveva acceso la speranza, poi smentita, nei genitori della minorenne. In risposta, tuttavia, era intervenuta la madre della ragazza, con un post su Facebook che ha alimentato l’alone di mistero attorno alla questione. "Vi prego di proteggere mia figlia dal padre, dalle forza dell’ordine e dai servizi sociali", ha scritto la donna, facendo riferimento a una ’verità’ che "non può più attendere". Grazie alle ricerche effettuate dalla polizia postale sul cellulare della 13enne - che non aveva con sé - e sui suoi social, gli specialisti hanno potuto ricostruire gli spostamenti della ragazzina avvenuti nella zona sud-ovest della Capitale. E poi ad individuare chi aveva coperto l’allontanamento e chi la ospitava.