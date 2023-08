Ritrovata la 12enne scomparsa giovedì a Bari. Sindaco di Carovigno: “Grazie alle forze dell'ordine”

Bari, 12 agosto 2023 - È stata ritrovata Gabriela Emanuela, la ragazzina di 12 anni di origine rumena scomparsa da giovedì scorso mentre era a Bari con la mamma per degli acquisti. Ne ha dato notizia con un post su Facebook Massimo Lanzilotti, sindaco di Carovigno, paese di residenza della famiglia: "E' stata trovata! Grazie alle forze dell'ordine e tutti voi".

La giovane era scomparsa alle 10.30 del mattino, dall'esterno di un'attività commerciale di viale Unità d'Italia, al centro di Bari, ad appena 450 metri dalla stazione centrale. Lì la madre si era fermata per sbrigare alcune commissioni ed era entrata nel negozio di un fotografo, al civico 34, per fare delle fototessere, ma all'uscita non ha più trovata. Fino a quel momento madre e figlia si erano mosse in taxi perché non conoscevano la città.

Dopo la denuncia ai carabinieri erano scattate le ricerche e le forze dell'ordine avevano acquisito le immagini di sorveglianza della zona per comprendere quale percorso potesse aver compiuto la 12enne. La famiglia aveva lanciato un appello, condiviso anche dall'associazione "Penelope Puglia - associazione famiglie e amici persone scomparse", che aveva diffuso anche una fotografia dell'adolescente con la speranza che qualcuno potesse aiutare nelle ricerche.

La giovane, che sta bene, oggi sarebbe stata ritrovata a Casamassima, vicino a Bari. I genitori sono stati avvertiti dai carabinieri e la stanno raggiungendo. Non si conoscono ancora le circostanze dell'accaduto.