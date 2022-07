Ritrovarono il Klimt abbandonato mentre potavano l’edera al museo Due giardinieri chiedono 100mila euro

"Abbiamo ritrovato noi quel dipinto, ci spetta una ricompensa". È questa la richiesta di Stole Koteski (macedone) e Maksym Mahlyuk (ucraino), i due giardinieri che il 10 dicembre 2019, mentre potavano l’edera, hanno scoperto in un vano del muro esterno della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi il ‘Ritratto di Signora’ di Gustav Klimt, trafugato più di vent’anni prima. Una richiesta – formalizzata nell’ottobre scorso con una lettera – partita da 100mila euro, anche se la galleria d’arte e il Comune non sono disposti a pagare. I richiedenti si appellano a un articolo del Codice civile che stabilisce il diritto ad avere il 10 per cento del valore di quanto si ritrova casualmente e viene restituito. L’ultima stima della Signora è sui 60 milioni.