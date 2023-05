Rissa al bar finisce in omicidio, è caccia all’uomo

Una serata di musica latino-americana, i balli e le bevute, in un piccolo bar vicino alla stazione ferroviaria. Poi all’improvviso la violenza, una rissa nella quale spunta coltello, e alla fine un uomo che resta a terra. È stato ucciso così sabato notte a Fener, una frazione di Alano di Piave in provincia di Belluno, Antonio Costa, 53 anni, frequentatore abituale del Kangur Bar, un vecchio locale con davanti una specie di dehors tirato su alla buona, con qualche telone. L’omicidio è avvenuto nell’area esterna del bar. Un movente chiaro non c’è ancora – è possibile che l’euforia dovuta all’alcol abbia avuto la sua parte – e allo stesso modo non c’è traccia dell’assassino. Difficile che nessuno abbia visto, che non abbia capito con chi Antonio Costa era venuto alle mani. Ma i carabinieri stanno anche analizzando le immagini delle 4 telecamere di video sorveglianza attive nell’area, che potrebbero aver ripreso il killer.