Rispunta la riforma del catasto

"Riformare i valori catastali non aggiornati" e procedere a un "allineamento dei valori catastali ai valori di mercato correnti". Nell’Appendice 2 al Programma Nazionale di Riforma allegato al Def, torna la norma sul catasto prevista dal governo Draghi, che aveva fatto discutere Lega e Forza Italia. L’allora centrodestra di governo, infatti, pretese l’eliminazione di qualsiasi riferimento ai valori di mercato del catasto.

La riforma proposta dal precedente governo voleva attualizzare la mappatura degli immobili, adeguandola alla realtà attuale e ammodernando il sistema del catasto, la cui ultima modifica strutturale risale al 1989. "Il Def approvato dal Cdm e inviato al Parlamento richiama in un’appendice le raccomandazioni della commissione europea all’Italia tra cui è presente anche quella del 2019 sul catasto". Lo afferma il Ministero dell’Economia in una nota nella quale "si precisa che si tratta di una sezione di carattere meramente ricognitorio degli interventi già adottati in passato"

