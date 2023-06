"Rispettiamo il dolore, ma il lutto nazionale è stato inopportuno" Conte? "Ci vedremo"

"Io non ho mai conosciuto Berlusconi e posso dire che il mio impegno e di molti della mia generazione nasce in contrapposizione al berlusconismo e a quello che ha significato per l’Italia quella stagione. Per me il patto del Nazareno è stata una frattura forte". Così Elly

Schlein a Sky Tg 24. "C’è il rispetto che si deve anche a un acerrimo avversario, ma non partecipiamo alla beatificazione di Berlusconi perchè non dimentichiamo cosa ha voluto dire per questo Paese tra leggi ad personam, conflitto d’interesse, mercificazione con la compravendita di senatori e battute sessiste". Da qui l’affondo, condiviso dalla segretaria Pd con alcuni membri del suo partito, tra cui Schlein e Crisanti.

"Abbiamo trovato una forzatura inopportuna la richiesta di tre giorni di lutto nazionale".

La leader dem ha poi parlato dell’alleanza in bilico con il Movimento 5 Stelle, con l’obiettivo di rilanciarla: "Ci sentiremo con Giuseppe Conte per capire come coordinare le iniziative che Pd e M5s stanno portando avanti – ha detto –. Abbiamo anche degli appuntamenti elettorali importanti. Sicuramente ci sentiremo e ci raccorderemo". Ma sarà, specifica, un dialogo sui contenuti: "Dobbiamo mettere avanti le questioni su cui siamo d’accordo. Ci sono differenze, ovviamente, sennò saremmo lo stesso partito. Ma questa è la responsabilità che ci chiedono nostri cittadini".