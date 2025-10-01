Rischio cortei Pro Pal. Allerta nella Capitale . Canali social ai raggi x

È massima l’attenzione in queste ore nella Capitale per eventuali proteste spontanee che potrebbero nascere nel caso di un eventuale attacco alla Flotilla. Sotto la lente del Viminale finiscono gli ambienti più ‘caldi’, a partire dai movimenti studenteschi, come anche i canali social dove i gruppi potrebbero chiamare a raccolta per nuove proteste.

A tutto ciò si aggiungono l’occupazione in corso della facoltà di Scienze politiche all’università La Sapienza e gli scioperi proclamati per domani e venerdì dai Cobas, che interesseranno soprattutto i treni. In questo clima teso il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha incontrato ieri, con il capo della polizia Vittorio Pisani, prefetti e questori di Roma, Milano, Torino, Firenze e Bologna per fare il punto sull’ordine pubblico. Proprio in una circolare del Viminale, diretta ai questori, si esprime l’urgenza di assicurare il massimo degli organici. A tal proposito, si sottolinea "la necessità di una valutazione particolarmente attenta e oculata della concessione di permessi, congedi e qualsiasi altra forma di assenza legittima al personale di polizia dall’1 al 6 ottobre"

L’UNIVERSITÀ OCCUPATAIl corteo all’università parte da Lettere con le sigle Cambiare Rotta, Osa e Udu in prima fila. Le lezioni di fisica vengono interrotte da sirene e tamburi mentre gli studenti ammainano la bandiera dell’Unione europea davanti alla statua della Minerva e issano quella della Palestina intonando "Bella Ciao". Poi arriva l’occupazione di Scienze politiche, annunciata bloccando le lezioni e battendo sulle porte delle aule. "Questo è solo l’inizio: nei prossimi giorni in tutta Italia animeremo gli spazi universitari, rifiutando l’indifferenza e rivendicando un sapere libero, critico, decolonizzato. Sosteniamo la Global Sumud Flotilla e ogni forma di resistenza nonviolenta che si opponga al blocco criminale su Gaza", fa sapere l’Unione degli universitari.

GLI SCIOPERIIl sindacato di Maurizio Landini approva all’unanimità con sei astenuti la proclamazione dello sciopero generale in caso di attacchi alla Flotilla. La Cgil annuncia anche la partecipazione alla manifestazione nazionale di sabato. Anche l’Unione sindacale di base annuncia l’astensione dal lavoro "in deroga alle disposizioni sul preavviso minimo": "Il ministro Salvini ha già annunciato lo scontro su questo punto a suon di sanzioni e precettazioni. Dobbiamo arrivare attrezzati e non lasciarci intimidire dal governo Meloni". Già proclamato quello dei SI Cobas, che potrebbe coinvolgere personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

MELONI E LE OCCUPAZIONIIntanto a Roma viene occupato anche il liceo Socrate dopo il Cavour, mentre a Milano il centro sociale il Cantiere annuncia un corteo per "il giorno dell’attacco" alla Flotilla a piazzale Loreto. E sulle università si fa sentire anche la premier Giorgia Meloni: "Anche oggi le nostre forze dell’ordine devono perdere tempo con questi figli di papà dei centri sociali che stanno creando problemi all’Università La Sapienza. Hanno sostituto la bandiera dell’Europa con quella della Palestina, a sinistra ci sarà un cortocircuito...", dice a Lamezia Terme durante il comizio per il governatore uscente della Calabria Roberto Occhiuto.