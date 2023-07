Rimpasto all’Eliseo Via anche la ministra che posò su Playboy

Rimpasto in Francia: l’Eliseo ha annunciato "aggiustamenti" nella squadra di governo. Macron tenta il rilancio dopo le polemiche, tra le proteste di piazza contro la riforma delle pensioni, la perdita di potere d’acquisto e le rivolte dopo la morte del diciassettenne ucciso da un agente di polizia a Nanterre. Il nuovo esecutivo conta 8 new entry su un totale di 41 ministri. Tra i cambiamenti più rilevanti, la promozione di Gabriel Attal, 34 anni, dal ministero dei Conti Pubblici a quello dell’Istruzione, e quella di Aurélien Rousseau, 47 anni, alla guida del ministero della Salute. I pesi massimi dell’esecutivo vengono tutti confermati al loro posto. Confermata l’uscita della segretaria di Stato all’Economia sociale e solidale, Marlène Schiappa, travolta dalle polemiche per la sua gestione dei soldi pubblici del cosiddetto Fondo Marianne. Schiappa, 40 anni, aveva inoltre suscitato critiche per essere apparsa ad aprile in copertina su Playboy, iniziativa ritenuta "assolutamente non appropriata" da Borne.