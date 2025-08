Rimini, giù dalle torrette: "Noi in spiaggia senza pause". E i bagnini fanno sciopero

Torna l’anticiclone africano e con la canicola anche la polemica. In un’estate horribilis, contraddistinta da molti (troppi) ombrelloni chiusi per assenza di turisti, al giro di boa di una stagione che non sembra voler decollare Rimini ci arriva con uno scontro sindacale impensabile in altri anni. La capitale per antonomasia dell’estate in Riviera romagnola si prepara al Ferragosto con uno sciopero annunciato, per sabato, dei bagnini di salvataggio. Torrette vuote per otto ore. Eccolo qui l’ultimo atto dopo mesi complicati scanditi dalle incertezze legate alla Bolkestein e da un braccio di ferro sulla ridefinizione delle ’regole d’ingaggio’ del personale di salvamento che fin dalla fine dell’estate 2024 aveva acceso gli animi.

Lo sciopero. Da una parte c’è la Filcams Cgil che rappresenta i marinai di Salvataggio, certa di avere tutte le autorizzazioni in mano. Tradotto, la Commissione garanzia sciopero del ministero ha autorizzato le otto ore di sciopero. Dall’altra ci sono le cooperative dei bagnini, dunque i datori di lavori, per nulla certi che andrà a finire così. "Nessuno ci ha detto nulla o ci ha convocato per organizzare i servizi minimi – ribatte Mauro Vanni presidente di Confartigianato imprese balneari –. Abbiamo chiesto informazioni alla prefettura e non ci hanno dato alcuna comunicazione. Al momento per noi quella di sabato sarà una normale giornata lavorativa per i marinai di salvataggio".

Ma quale è il nodo? Oggetto del contendere è l’ordinanza che regolamenta il servizio in spiaggia. Nella pausa pranzo che va dalle 12,30 alle 14,30, i salvataggi non staccano. Per mantenere il servizio attivo fanno i turni, ma questo li obbliga a trascorrere un’ora in torretta a controllare un fronte mare di 300 metri, il doppio di quanto accade nel resto del giorno. "Siamo favorevoli all’estensione dei servizi di salvataggio – dicono dalla Filcams –, ma a condizione che ciò avvenga seriamente, senza gravare sui lavoratori né mettere a rischio la sicurezza dei turisti". La battaglia sindacale finirà fin sotto l’ombrellone: i volantini sono già in distribuzione. "Invitiamo cittadini, turisti e associazioni a unirsi ai marinai di salvataggio in un corteo di protesta, che si terrà sabato a partire dalle 12,30, con partenza da Rimini, bagno 36-37, e arrivo a piazzale Boscovich".

Intanto i bagnini storcono il naso. "Ad avere cambiato il servizio di salvataggio è stata un’ordinanza a livello nazionale – ribatte Vanni –. In tutti i litorali d’Italia i periodi dell’anno in cui va dato il servizio sono i medesimi. Ma solo qui da noi scioperano". E In spiaggia non rimane che agosto per raddrizzare un’estate che nelle ultime settimane ha creato malumori, soprattutto nei giorni infrasettimanali. Ma per il prossimo weekend assieme alle file al casello si attende anche il corteo dei salvataggi scesi dalla torretta per rivendicare un nuovo orario, e meno rischi.

Andrea Oliva