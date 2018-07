Torino, 24 luglio 2018 - La Corte d'Appello di Torino ha condannato tutti i 25 imputati del processo d'appello "Rimborsopoli" sulle spese pazze in Regione Piemonte durante la legislatura guidata da Roberto Cota, tra il 2010 e il 2014. Lo stesso ex governatore leghista assolto in primo grado nel 2016, è stato condannato oggi per peculato a un anno e sette mesi di reclusione ed è stato interdetto dai pubblici uffici per 5 anni. "Farò ricorso in Cassazione - ha commentato l'ex governatore leghista - perché sono innocente. Sono molto dispiaciuto e non mi capacito di questa sentenza", conclude Cota. Condannato a 11 mesi Riccardo Molinari, attualmente capogruppo alla Camera dei Deputati. Molinari, che era stato assolto in primo grado, è stato invece riconosciuto colpevole del peculato di 1.158 euro. La Corte d'Appello ha disposto per Molinari anche l'interdizione per 5 anni dai pubblici uffici, sospendendola comunque per 12 mesi. Tra gli imputati figuaravano anche altri due parlamentari: il leghista Paolo Tiramani, anche lui assolto in primo grado, è stato condannato oggi a un anno e cinque mesi e Augusta Montaruli di Fratelli d'Italia, condannata in primo grado a quattro mesi, dovrà scontare una pena di un anno e sette mesi.

Gli altri condannati sono: Michele Giovine (Pensionati per Cota, 4 anni e 6 mesi); Andrea Stara (Insieme per Bresso, 1 anno e 10 mesi); Michele Fornagnana (PdL, 1 anno e 10 mesi); Roberto Tentoni (PdL, 1 anno e 7 mesi); Angiolino Mastrullo (PdL, 1 anno e 6 mesi); Rosanna Anna Costa (PdL, 1 anno e 9 mesi); Alberto Cortopassi (PdL, 2 anni); Daniele Cantore (PdL, 1 anno e 8 mesi); Giovanni Negro (PdL, 1 anno e 10 mesi); Roberto De Magistris (PdL, 1 anno e 6 mesi); Rosanna Valle (PdL, 2 anni e 4 mesi); Girolamo La Rocca (PdL, 1 anno e 6 mesi); Lorenzo Leardi (PdL, 1 anno e 7 mesi); Massimiliano Motta (PdL, 2 anni e 2 mesi); Angelo Burzi (PdL, 2 anni e 4 mesi); Federico Gregorio (Lega Nord, 1 anno e 5 mesi); Massimo Giordano (Lega Nord, 1 anni e 6 mesi); Michele Dell'Utri (Moderati, 1 anno e 6 mesi); Alberto Goffi (Udc, 1 anno e 5 mesi); Maurizio Lupi (Verdi Verdi, 1 anno e 4 mesi); Sara Lupi (Verdi Verdi, 1 anno).