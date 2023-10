Rimborsi milionari all’università. Si dimette il rettore di Messina. E lascia la guida degli atenei italiani

Si dimette, travolto dalle polemiche sulle cifre milionarie spese per suoi rimborsi, il rettore dell’università di Messina Salvatore Cuzzocrea, figlio di Diego anche lui rettore a metà anni Novanta quando l’ateneo messinese era stato rinominato "verminaio" per le inchieste che lo coinvolgevano: a cominciare da quella sull’omicidio irrisolto del professore Matteo Bottari, ucciso nel gennaio 1998 con due colpi di fucile in faccia. Cuzzocrea quindi decade anche da presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane.

Il professore di Farmacologia, dopo aver parlato con i capi dipartimento, ha deciso che è meglio non continuare a tenere legata al suo nome l’istituzione che rappresenta smarcandola dalle accuse che gli ha lanciato il sindacalista della Gilda e componente del senato accademico, Paolo Todaro, prima con note al collegio dei revisori dei conti e al direttore generale dell’ateneo, ai ministri dell’Economia e dell’Università e poi alla procura della Corte dei conti, alla procura della Repubblica e all’autorità nazionale anticorruzione. In esse si chiede una "verifica su rimborsi milionari, pari a 2.217.844 euro effettuati a beneficio del rettore nel periodo 2019-2023". Rimborsi che sarebbero particolarmente bizzarri: Cuzzocrea avrebbe partecipato a corse ippiche in due località con due differenti cavalli. E Todaro racconta: "Il dipartimento di Veterinaria aveva un bisogno di spostare un asino, arriva Cuzzocrea e fa: “Ci penso io“, poi ha chiamato il suo maneggio ed ecco la spiegazione di una fattura di 600 euro".

Mentre un paio di giorni fa si definiva "sereno e fiducioso nel lavoro della magistratura" ora Cuzzocrea scrive: "Speravo che le imminenti elezioni del successivo rettore del nostro ateneo avrebbero “rasserenato“ gli animi, ma, nelle ultime ore, mi sono reso conto che si è determinato un clima conflittuale che rischia di non consentire un confronto pacato su programmi e obiettivi che la nuova governance dovrà portare avanti". E ancora: "Non immaginavo però che, una parte, sia pure minoritaria, piuttosto che rappresentare le legittime perplessità o le diverse opinioni, con le modalità previste dai diversi regolamenti o durante le sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione avrebbe dedicato tempo ed energie col solo fine di screditare l’immagine dell’Ateneo e del rettore".