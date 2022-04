Rihanna tradita a un mese dal parto La popstar ha rotto con Asap Rocky: "Flirt con una designer di scarpe"

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: Asap Rocky avrebbe tradito Rihanna con la designer di calzature Fenty, Amina Muaddi. La popstar, per altro, è in attesa del primo figlio dal rapper e produttore discografico. Un gossip che ha fatto subito il giro del mondo. "Rihanna e Asap Rocky si sono separati. Rihanna ha rotto con lui dopo averlo sorpreso a tradire con la designer di scarpe Amina Muaddi. Amina è stata responsabile della progettazione dell’offerta di calzature di Fenty e Rihanna è spesso vista con scarpe personalizzate della sua stessa etichetta", ha scritto sui propri sociale il fashion blogger @LOUIS_via_ROMA (nome che ammicca a quello della famosa boutique fiorentina).