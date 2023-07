Hotel Rigopiano, la procura ricorre in appello contro le assoluzioni

Pescara, 4 luglio 2023 – La procura di Pescara ha depositato il ricorso contro la sentenza di primo grado sulla tragedia dell’hotel Rigopiano di Farindola, travolto da una valanga di neve il 18 gennaio 2017, nella quale sono morte 29 persone.

Lo scorso 23 febbraio il gup ha condannato il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta (due anni e otto mesi), il dirigente del settore viabilità della Provincia di Pescara e il responsabile del servizio viabilità dell'ente, Paolo D'Incecco e Mauro Di Blasio (3 anni e 4 mesi), l'ex gestore dell'albergo, rappresentante della Gran Sasso Resort & Spa, Bruno Di Tommaso (sei mesi) e il redattore della relazione tecnica per l'intervento sulle tettoie e verande dell'hotel, Giuseppe Gatto (6 mesi).

Venticinque dei 30 soggetti imputati sono stati assolti. Tra questi l'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo, l'ex presidente della Provincia di Pescara Antonio Di Marco e esponenti di varie istituzioni, Regione Abruzzo, Provincia di Pescara, Comune di Farindola e Prefettura. La decisione del giudice Gianluca Sarandrea aveva suscitato la rabbia e le proteste dei familiari che assistevano alla lettura. “Non finisce qui”, promise al togato Giampaolo Matrone, sopravvissuto alla tragedia.

La stessa procura – che aveva chiesto 26 condanne per un totale di oltre 151 anni di carcere – rimase spiazzata dalla sentenza. Ora la impugna relativamente a tutte le posizioni per le quali era stata avanzata la richiesta di condanna e per cui c'è stata invece un’assoluzione.