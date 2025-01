Rigopiano, otto anni fa la tragedia

A otto anni dalla tragedia dell’Hotel Rigopiano di Farindola, travolto e distrutto, il 18 gennaio 2017, da una valanga che provocò la morte di 29 persone, il dolore è ancora vivo e l’Abruzzo si è fermato per ricordare chi in quel disastro ha perso la vita. L’anniversario è stata un’occasione per ribadire l’importanza della prevenzione. La celebrazione si è tenuta a Farindola, nella chiesa di San Nicola Vescovo, dove si è svolta la funzione religiosa. Poi nel sagrato i familiari delle vittime hanno fatto volare dei palloncini bianchi. In una nota il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, ha detto che "la morte di quelle 29 persone deve indurre tutti a riflettere sul valore della prevenzione".