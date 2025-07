Rigopiano, oggi è stata fissata l’udienza dell’appello bis: sarà il 10 ottobre a Perugia

Perugia, 18 luglio 2025 – “Si riparte”, scrive un avvocato che assiste la famiglia di una vittima. L’udienza per il processo di appello bis sulla strage di Rigopiano si terrà il 10 ottobre alle 9 a Perugia, oggi è arrivato l’avviso di fissazione dell’udienza. Ed era un 18 del mese anche allora, nel gennaio 2017, quando alle 16:49 una valanga cancellò l’hotel ai piedi del Gran Sasso e provocò 29 morti, uno dei disastri più gravi mai accaduti in montagna dal dopoguerra in Europa

Gli imputati sono dieci, tra loro sei dirigenti regionali che erano stati esclusi dal primo e secondo grado e che invece sono stati rimessi al centro della scena dal processo in Cassazione.

Commenta l’avvocato Alessandro Casoni, legale della famiglia di Emanuele Bonifazi, il receptionist dell’hotel tra i 29 morti: “La Suprema Corte non ha per niente ascolto il ragionamento assolutorio del secondo grado all’Aquila e ha criticato anche la sentenza di primo grado. Quindi in sostanza la Cassazione ha detto, avete sbagliato tutti quanti voi giudici a non considerare questi reati in chiave approfondita. Il reato di disastro colposo per cui si procede viene prescritto in 15 anni”.

Romolo Reboa, che assiste diverse famiglie delle vittime, sulle attese dei parenti commenta: "Nel processo Rigopiano non ci sono elementi inequivocabili. Le famiglie fin dall’inizio hanno un obiettivo, ottenere giustizia”.

Erano le 16:49 del 18 gennaio 2017 quando una valanga di dimensioni enormi si staccò dal monte Siella e scaricò sul resort l’equivalente di 4mila tir a pieno carico.

Marcello Martella, papà di Cecilia, che aveva 24 anni e lavorava come estetista nel resort, ha seguito fin dall’inizio le tappe di questa lunga vicenda giudiziaria, con il comitato vittime. Ha sempre tenuto un profilo basso e toni pacati. “Ho speranza ma non certezze, non mi aspetto niente come sempre – ribadisce al telefono con Quotidiano.net -. La sintesi di questi sette anni nelle aule di giustizia? Direi che è stata una telenovela, una di quelle che non finiscono mai. Ora speriamo che si chiuda, entro qualche mese. La cosa peggiore che ho sentito? Le parole di un difensore, considerato grande avvocato. Ha esagerato e lo ha fatto davanti a noi, famiglie delle vittime, che eravamo in aula”.