Rigopiano, come una maledizione: ucciso da un malore il fratello di Marinella Colangeli, una delle 29 vittime

Perugia, 10 ottobre 2025 – Rigopiano, una maledizione: è morto per un malore improvviso Gianni Colangeli, 52 anni, fratello di Marinella, una delle 29 vittime della strage nel resort. Era in aula questa mattina a Perugia per il processo d’appello bis di Rigopiano, si è sentito male mentre era alla guida dell'auto. Inutili i soccorsi. La moglie Valentina, che gli sedeva accanto, è riuscita a fermare il veicolo. Una tragedia e un nuovo dolore per una famiglia già pesantemente segnata dalla strage del resort ai piedi del Gran Sasso. Marinella aveva 30 anni ed era la responsabile della spa. La notizia ha sconvolto i parenti delle vittime, riuniti in un comitato che ormai da quasi nove anni si batte per la giustizia. Le famiglie si erano svegliate anche prima dell’alba per essere puntuali in aula, questa mattina alle 9, in arrivo dall’Abruzzo, dalle Marche, dal Lazio.

Rigopiano, la potenza devastante della valanga che ha travolto l'hotel alle 16:49 del 18 gennaio 2017

Gianni Colangeli gestiva un b&b a Farindola, dove viveva con la moglie e i due figli. Lo aveva chiamato Marinella, per ricordare quella sorella amatissima, eccoli insieme sorridenti in un foto dell’account Facebook.

Con la sorella Antonella ha seguito fin dall’inizio il processo Rigopiano. Quel canalone che si vedeva davanti tutte le mattine, da Farindola. L’hotel distava pochi chilometri dal paese, unica strada per raggiungerlo la provinciale 8, il 18 gennaio 2017 era bloccata da un muro di neve alto più di due metri. E ha percorso tutti i giorni quella strada Nicola Colangeli, papà di Gianni, per portare un fiore alla figlia Marinella lì dal cippo dell’hotel risparmiato – e pare incredibile – dalla furia di una valanga che con la potenza di 4mila tir a pieno carico non solo ha cancellato il resort in cemento armato ma lo ha proprio spostato.

Sconvolta la ‘famiglia’ di Rigopiano

Sono tutti sconvolti i familiari delle vittime, segnati da questo nuovo dolore. “Siamo come una famiglia”, ripetono. Le udienze sono anche un modo per rivedersi, ieri usciti dal tribunale in diversi si erano trattenuti a parlare. “Chiediamo giustizia”, ripetono ogni volta mamme, papà, fratelli, figli.

Più volte in questa lunga vicenda giudiziaria in tanti hanno confidato una paura, quella di non arrivare a vedere la fine di questa vicenda. Anche per questo la morte di Gianni Colangeli ha scosso profondamente tutti.

Il comitato vittime riserva a Gianni Colangeli parole strazianti sui social. Lo descrive come “un lottatore silenzioso, un uomo dal cuore grande, che ha donato tutto se stesso anche alla causa del nostro Comitato. Sempre presente, sempre disponibile, sempre al nostro fianco, con quella sua forza discreta, con quella sua eleganza d’animo che non aveva bisogno di parole.

Oggi quel guerriero non c’è più. E il vuoto che lascia è profondo”.

Ieri mattina in aula a Perugia il giudice a latere ha ripreso i punti salienti della Cassazione, la sentenza che ha ribaltato la logica di primo e secondo grado e ha rimesso al centro la Regione Abruzzo. Il processo è aggiornato al 17 novembre, quando parlerà il procuratore generale.

Erano le 16:49 di mercoledì 18 gennaio 2017 quando una valanga cancellò l’hotel ai piedi del Gran Sasso e condannò a morte 29 persone, erano turisti e lavoratori del resort. I messaggi, i Whatsapp, i video e le telefonate delle ultime ore raccontano l’ansia che si trasforma in angoscia, in senso di impotenza, mentre si fa strada la consapevolezza che non sarebbe arrivato nessuno a liberare l’hotel da quel muro di neve.