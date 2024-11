Rigopiano, la sentenza della Cassazione rinviata al 3 dicembre

Roma, 28 novembre 2024 – È stata rinviata al 3 dicembre la sentenza della Cassazione sulla tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola, in provincia di Pescara, travolto da una valanga il 18 gennaio del 2017. Le vittime furono 29. Il processo arriva al terzo grado di giudizio dopo che in Appello i giudici de L'Aquila avevano pronunciato 8 condanne e 22 assoluzioni.

I parenti delle vittime dell'hotel Rigopiano davanti alla Cassazione

In aula hanno preso la parola gli avvocati difensori degli imputati. Il sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, Giuseppe Riccardi, nella sua requisitoria di mercoledì ha chiesto - tra l'altro - l'annullamento delle assoluzioni di sei persone che all'epoca ricoprivano funzioni dirigenziali nell'ambito della Regione Abruzzo e un Appello bis per l'allora prefetto di Pescara Francesco Provolo per valutare altre accuse.

In piazza Cavour presenti anche i familiari delle vittime che hanno esposto lo striscione ‘Mai più’.