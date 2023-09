Rifugiato indiano ucciso, il Canada accusa Delhi:: "Siete i mandanti"

La tensione che da settimane cresceva tra l’India e il Canada è infine esplosa dopo che il premier Justin Trudeau (foto) ha accusato New Delhi di essere il mandante dell’omicidio del leader sikh Hardeep Singh Nijjar, alla periferia di Vancouver, e ha cacciato un alto diplomatico indiano. La mossa ha scatenato la reazione del premier indiano Narendra Modi che, a sua volta, ha dato un ultimatum di cinque giorni ad un alto diplomatico canadese per lasciare il Paese. Lo scontro arriva a poche giorni da un teso colloquio tra i due primi ministri al G20 e preoccupa Stati Uniti e Australia in un momento in cui l’alleanza con il gigante indiano è fondamentale per gli equilibri internazionali e il contrasto a Cina e Russia. Il 45enne leader separatista sikh è stato ucciso il 18 giugno scorso a Surrey, tre anni dopo che l’India lo aveva inserito nella lista nera dei terroristi. Nijjar, che aveva preso la cittadinanza canadese, ha avuto un ruolo cruciale nella creazione del Khalistan, uno stato indipendente nel Punjab, il luogo d’origine della religione sikh al confine con il Pakistan.