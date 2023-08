Riforme costituzionali Renzi sfida Meloni e il governo "Dite sì o no al sindaco d’Italia?"

di Cosimo Rossi

"Non ce n’è per rinvii e perdite di tempo: Meloni dica sì o no" alla riforma costituzionale per l’elezione diretta del premier. È quanto intima il leader di Italia Viva Matteo Renzi firmando la propria proposta di legge sul cosiddetto "sindaco d’Italia" in una conferenza stampa al Senato. "Noi ci siamo a discuterla anche ad agosto, vediamo chi ci sta", dice l’ex primo ministro dispensando sfide e rimproveri a tutto campo. Al presidente Ignazio La Russa, reo di aver concesso cinque settimane di vacanza e che esorta a riaprire anzitempo il Senato. Alla primo ministro Meloni, che "ha un gran consenso ma fa melina" e in nove mesi non ha avuto il coraggio di avanzare una proposta di riforma.

Last but not least, al coniuge del Terzo Polo Carlo Calenda al quale Renzi manda a dire che la proposta sul premierato "faceva parte del programma della coalizione, se qualcuno non ci sta lo dica". Dopo la divergenza sul salario minimo e l’endorsement nient’affatto apprezzato dai cattolici per la candidatura di Marco Cappato nel collegio monzese che fu di Silvio Berlusconi, nelle scorse ore Calenda aveva deprecato le "cene inopportune" dei renziani al Twiga versiliese di Daniela Santanchè. E non c’era da aspettarsi che Renzi non replicasse all’insegna del "nun me ne può frega’ de meno". Son altri i piatti che interessano il direttore editoriale del Riformista. A cominciare dalla riforma istituzionale.

La proposta interviene a modificare gli articoli 88, 92, 94 e 95 della Costituzione. Si introduce l’elezione a "suffragio universale e diretto" del presidente del Consiglio contestualmente al voto politico per il Parlamento: questi avrebbe potere di nomina e revoca dei ministri. Previsto inoltre il voto del Parlamento sulle linee programmatiche, che in caso di (doppia) bocciatura comporterebbe lo scioglimento delle Camere; congedate anche in caso di "dimissioni, morte o impedimento permanente" del premier. Un "simul stabunt, simul cadunt" sul modello dei consigli comunali che, a parte dover convincere i parlamentari stessi, stride un po’ con una Carta in cui – non a caso – l’ordinamento della Repubblica parte dal Parlamento e la formazione delle leggi, prosegue col capo dello Stato e infine declina il potere esecutivo e la pubblica amministrazione.

Il capogruppo alla Camera di FdI Tommaso Foti risponde che "la maggioranza è abituata a prendere da sola le sue decisioni". Una frenata: "Se le nostre decisioni coincidono con quelle di altri, ben venga l’appoggio di altri. Ma, con tutto il rispetto, non ci facciamo dettare l’agenda da Renzi". La sua proposta è "sicuramente un contributo interessante", aggiunge il senatore di FdI Andrea De Primo, spiegando che la linea di Meloni è "un collegamento diretto fra potere esecutivo e mandato degli elettori". Qualcosa insomma di più cauto rispetto all’elezione diretta. Anche perché la Lega da questo orecchio non ci sente. E neanche ascolta finché non passa l’autonomia differenziata. Il vero punto politico, del resto, riguarda la possibilità di giocare un ruolo chiave nella partita sulle riforme. Renzi non è tipo da far regali a Meloni, per quanto si vociferi un giorno sì e uno no del suo avvicinamento alla maggioranza. Non è dunque questione dello specifico della proposta. Per quanto i numeri siano molto difficili da raggiungere, col sostegno del Terzo polo mancherebbe davvero una manciata di voti ai due terzi necessari per approvare le riforme senza doverle sottoporre a un referendum. E questo sì che significherebbe un rilancio di ruolo politico.