Come sarà la riforma per parrucchieri ed estetisti: esame obbligatorio e stangata per gli abusivi

Roma, 13 agosto 2025 – Obbligo di sostenere un esame di abilitazione e multe fino a 50mila euro per gli abusivi. Queste sono le principali novità previste dal disegno di legge, presentato in Senato lo scorso 5 agosto dall’onorevole di Fratelli d’Italia Renato Ancorotti, rivolto a coloro che vogliono esercitare la professione di estetista e parrucchiere e a chiunque sia interessato ad entrare a fare parte del mondo del beauty care. Un altro punto della riforma riguarda invece il riconoscimento di nuove figure professionali del settore, come ad esempio gli esperti nei trattamento di unghie e ciglia.

La riforma

Per diventare parrucchieri, estetisti o acconciatori sarà necessario svolgere un esame di abilitazione obbligatoria, al quale sarà possibile accedere soltanto dopo avere completato uno specifico percorso formativo a scelta. Le alternative sono due: una consiste in un corso di ben 900 ore suddivise in due o tre anni di esercizio, mentre l’altra richiede necessariamente un anno di esperienza lavorativa qualificata a tempo pieno in un’attività del settore. Il disegno di legge apre inoltre la possibilità di sostenere l’esame anche a chi ha già svolto la professione per tre anni di fila e a chi ha concluso un anno di lavoro dopo avere terminato un contratto di apprendistato. Verranno inoltre riconosciuti due nuovi lavori inerenti al comparto beauty care, che ancora non erano stati regolamentati in quanto introdotti da poco tempo. Si tratta dell’onicotecnico, esperto di trattamento e r ic ostruzione delle unghie, e il truccatore di ciglia e sopracciglia (sono inclusi i make-up artists e altri specialisti). Anche per queste figure è previsto un percorso formativo da 600 ore. Gli estetisti con tre anni di esperienza, infine, potranno prendere a parti a corsi specifici per diventare Specialisti in Estetica Oncologica, mentre verranno inserite nelle università nuove materie da studiare quali cosmetologia e nozioni di marketing.

Inasprimento delle multe

La riforma ha in programma di imporre una forte stangata a coloro che esercitano le professioni in questione in maniera abusiva e senza i giusti requisiti. Per gli estetisti abusivi si parla di una cifra compresa tra i 5mila e i 50mila euro e della possibile sospensione dell’attività per un periodo che varia tra uno e due anni in base alla gravità del reato. Un inasprimento severissimo che vede aumentare la fascia di prezzo, attualmente ferma ad un minimo di 500 euro e ad un massimo di 2mila. Multe salate anche per i parrucchieri, i barbieri e gli acconciatori illegali: si va in questo caso dai 3mila ai 10mila euro, un range nettamente superiore a quello attualmente vigente che vede le sanzioni partire dai 250 e toccare il tetto massimo di 5mila euro. In caso di riconoscimento del reato di esercizio abusivo della professione, le pene rimangono la reclusione fino a sei mesi e una multa che va dai 10mila ai 50mila euro.