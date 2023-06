Riforma Nordio, l’ira dell’Antimafia "Non ci sono intercettazioni inutili"

ROMA

La magistratura non cambia idea di fronte alla controriforma di stampo garantista promossa dal Guardasigilli: le intercettazioni sono essenziali. La magistratura associata si è già espressa a più voci sull’eliminazione del reato di abuso di ufficio e sulle altre modifiche introdotte, anche alle intercettazioni, dal disegno di legge varato dal governo. Su questo delicatissimo punto ieri è sceso in campo anche il Procuratore nazionale antimafia in persona.

"Vorrei che fosse chiaro – ha detto in audizione alla commissione parlamentare Antimafia il procuratore nazionale Antimafia Giovanni Melillo – che si tratta di accrescere insieme garanzie ed efficienza senza alcun alcun arretramento sul versante delle intercettazioni. Personalmente non conosco intercettazioni inutili, perché sono disposte da un giudice con un provvedimento non privato procedendo per reati gravi". "Il procuratore nazionale e gli altri distretti – ha proseguito Melillo – hanno inviato una nota al ministro della Giustizia per sottolineare la gravità dello stato delle infrastrutture che reggono il sistema delle intercettazioni e l’urgenza di decisi interventi. Si tratta di temi dei quali ho già parlato intorno a un tavolo di lavoro voluto dalla presidenza de Consiglio dei ministri. Da un lato su questi temi c’è bisogno di maggiori garanzie e dall’altro lato di maggiore efficienza, ma senza alcun arretramento".

Se la magistratura fa il possibile per sottolineare che la riforma Nordio è inopportuna, il Guardasigilli incassa però un importante placet, quella dell’Ance, l’associazione dei costruttori edili. "L’intervento del Governo sull’abuso d’ufficio va nella giusta direzione di promuovere l’amministrazione del fare. La paura della firma ha bloccato questo Paese per troppi anni" ha detto ieri la presidente di Ance, Federica Brancaccio, all’assemblea 2023 dell’associazione, alla quale ha partecipato anche il ministro della Giustizia.

La riforma della giustizia, in particolare l’abrogazione dell’abuso d’ufficio, ha detto Nordio "avrà un significato anche economico perché non solo velocizzerà i processi ma renderà anche l’amministratore più sereno e aperto a dialogo con i cittadini e le imprese e aiuterà gli investimenti stranieri". "Guardate – ha proseguito il Guardasigilli – lo sanno tutti che sia stato chiesto da tutti i sindaci, da tutti gli amministratori, da tutte le parti politiche, di togliere il reato di abuso di ufficio. La cosiddetta paura della firma si riverberava alla fine proprio perché l’amministratore onesto era impaurito non dalla condanna, che non sarebbe mai arrivata né tanto meno della prigione, ma dall’indagine e dall’informazione di garanzia che si era trasformata in garanzia di informazione", con la conseguente esposizione a "una stampa molto spesso ostile".

Sul tema è tornata ieri anche l’Anci, l’associazione dei comuni italiani. "Noi – ha detto il sindaco di Bari, e presidente dell’Anci, Antonio Decaro – non abbiamo mai chiesto né l’immunità né l’impunità, ma confini precisi sulla responsabilità dei sindaci. C’è il tema dell’abuso di ufficio visto che il 63% degli amministratori non viene rinviato a giudizio e su oltre quattromila indagini il 98,9% degli amministratori non è stato rinviato a giudizio o è stato assolto. I numeri ci dicono che c’è un problema, con un danno all’immagine e alla carriera per chi si trova coinvolto".

Alessandro Farruggia