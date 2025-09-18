Riforma giustizia, via libera della Camera: applausi e bagarre in aula. Seduta sospesa

Roma, 18 settembre 2025 – L'Aula della Camera ha dato il via libera alla separazione delle carriere dei magistrati con 243 sì e 109 no. Si tratta della terza lettura. La maggioranza assoluta, che è stata raggiunta, è sufficiente al prosieguo dell'iter della riforma costituzionale che ora attende l'ultimo ok da Palazzo Madama. Non è invece stata centrata, come previsto, la maggioranza dei due terzi che avrebbe precluso il referendum. Dopo la votazione ci sono stati applausi della maggioranza.

Bagarre in Aula dopo il via libera alla riforma della separazione delle carriere. Il Pd, per voce della capogruppo Chiara Braga, ha criticato aspramente i membri del governo presenti per aver applaudito dopo l'ok. A quel punto diversi esponenti delle opposizioni si sono avvicinati ai banchi del governo per protestare. Mentre il presidente di turno Sergio Costa invitava a mantenere la calma, saliva la tensione tra esponenti di diversi schieramenti che stavano per arrivare alle mani. Dopo diversi richiami ai deputati, tra questi Donno (M5s), la seduta è stata temporaneamente sospesa per poi riprendere dopo qualche minuto.

“Un passo dopo l'altro, si sta completando il percorso della riforma costituzionale della giustizia. Per molti di noi di Forza Italia significa onorare e mantenere fede, con molta personale commozione, a una missione che ci aveva affidato Silvio Berlusconi: approvare la riforma entro il 2027. Una riforma sacrosanta, che proietta finalmente l'Italia verso una giustizia giusta nella quale il giudice e il pubblico ministero sono figure separate. Solo chi è nemico dei diritti e delle garanzie dei cittadini o chi vuol mantenere una distorsione del sistema può continuare a opporsi. Gli italiani lo hanno capito. E ora, dopo il voto alla Camera, andiamo avanti verso l'ultima tappa che ci separa dal voto referendario: non sarà una battaglia contro chi non è d'accordo, ma l'ennesima e splendida occasione per dimostrare quanto è sacrosanta questa riforma”. Lo afferma il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè.