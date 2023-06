Riforma della giustizia Via l’abuso d’ufficio e stretta sulle cimici "Un tributo a Silvio"

di Alessandro Farruggia

Unariforma in memoria di Silvio, che della giustizia aveva fatto una delle testate d’angolo sulla sua azione politica. Dicono fonti di governo che "portare sul tavolo la riforma della giustizia questa settimana vuole essere anche un segnale sul solco dell’eredità politica lasciata da Silvio Berlusconi". E così sarà.

Oggi la riforma sarò al preconsiglio e domani pomeriggio il Consiglio dei ministri approverà il disegni di legge in 8 articoli che sarà il primo dei tre step della riforma garantista disegnata dal Guardasigilli Carlo Nordio. "La nostra azione per riformare radicalmente nell’arco della legislatura – ha annunciato il ministro Nordio al question time il 6 giugno – si svolgerà in tre momenti. Uno momento a breve, che scadrà, potrei dire, la prossima settimana; un momento a medio breve, che dovremmo fissare alla fine dell’anno, e un periodo medio lungo per le riforme che richiedono procedure più complesse, come la separazione delle carriere. Il primo pacchetto riguarda modifiche sul sistema delle intercettazioni, sulla custodia cautelare, sui reati contro la pubblica amministrazione, sulla segretezza dell’informazione di garanzia".

Il testo del disegno di legge non è noto, ma secondo quanto filtra scomparirà il reato di abuso di ufficio (anche se la Lega ha ancora perplessità su una abrogazione secca) che tanti problemi crea agli amministratori locali e verrà limitato il reato di traffico di influenze, che resterà solo "se l’utilità procurata è patrimoniale o è servita a commettere un altro reato". "Sulla riforma dell’abuso di ufficio c’è l’accordo politico" ha annunciato qualche giorno fa il ministro, ricordando che su 1.000 fascicoli aperti per abuso d’ufficio 995 si concludono con un nulla di fatto. Pochissime anche le condanne: soltanto 18 in tutto il 2021.

Sulle intercettazioni l’intervento sarà limitato (ma nel secondo step della riforma ci saranno ulteriori passi) all’obbligo rigoroso di non trascrizione delle conversazioni con persone terze all’indagine e verrà ribadita la segretezza. "In un tempo successivo – ha spiegato al question time del 26 maggio il ministro – faremo una radicale revisione del sistema delle intercettazioni che tuteli anche la correttezza delle indagini e combatta la strumentalizzazione che viene fatta con la diffusione pilotata" di intercettazioni "che dovrebbero rimanere segrete".

Grosse novità subito invece per quanto riguarda la custodia cautelare. Arriva la "competenza collegiale del decidente". Il che significa che la misura e non sarà più decisa del gip su richiesta del pm, ma da un organo collegiale (l’ipotesi è che sia incaricato il Tribunale del riesame). Per quasi tutti i reati, esclusi quelli gravissimi, verrà inoltre introdotto l’interrogatorio di garanzia obbligatorio (e forse si interverrà con una limitazione della possibilità di custodia cautelare per alcuni reati, ma FdI è però contraria). Tra i vantaggi del giudice collegiale anziché monocratico, ha osservato recentemente il ministro Nordio, c’è il fatto che il giudice collegiale, "possa essere distaccato dal luogo dove si trova il pubblico ministero e quello per cui i tre giudici possano sentirsi meno deboli rispetto alle richieste del pm assicurano una maggiore ponderazione delle decisioni e, pertanto, accordano al cittadino un livello di tutela maggiore di quello che attualmente assicura la decisione del giudice monocratico".

Cambia anche l’ informazione di garanzia per una maggiore tutela dell’indagato perché, come ha spiegato Nordio, "nel momento in cui una persona riceve l’avviso e il suo nome esce sui giornali, la condanna è già anticipata". Non certo (probabilmente andrà nel secondo pacchetto giustizia) anche un intervento sulla possibilità da parte del pm di impugnare le sentenze di assoluzione.