Rifiuta le avance, turista pestata a Roma E a Bari due francesi stuprate in un B&B

Una turista norvegese massacrata a calci e pugni a Campo de Fiori, cuore di Roma, per aver rifiutato le avances di un connazionale. Altre due giovani turiste francese, delle quali una minorenne, stuprate a Bari. Non sembra fermarsi nel nostro Paese il drammatico fenomeno della violenza contro le donne. L’incubo per le due turiste francesi, in Puglia, è iniziato la sera dell’8 agosto quando hanno incontrato un 21enne barese che ora si trova in carcere con le accuse pesantissime di duplice violenza sessuale aggravata, sequestro di persona, lesioni personali, rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Era circa mezzanotte e le due giovani stavano rientrando nel loro b&b, dopo aver trascorso la serata in centro.

Erano a Bari da qualche giorno per un tour che stavano facendo nel Sud Italia e che le avrebbe portate dopo la Puglia in Calabria e poi in Sicilia. Ieri hanno preso il primo volo per Parigi, lasciandosi alle spalle l’esperienza più traumatica della loro vita. Esperienza che hanno raccontato nei dettagli ai poliziotti, dopo essere state soccorse e portate al Policlinico, consentendo agli agenti di identificare e bloccare quasi immediatamente il presunto aggressore. Hanno riferito di essere state chiuse a chiave in casa e di essere state costrette a turno a subire abusi sessuali dal 21enne il quale, alle loro urla e tentativi di ribellarsi, avrebbe reagito colpendo al volto una delle due. Sarebbero riuscite a lasciare l’appartamento circa un’ora più tardi, solo dopo aver offerto 100 euro in cambio della libertà. Intorno all’1.40 sono state quindi notate in strada in lacrime e con gli abiti lacerati. Il ragazzo, incensurato, è stato inseguito e bloccato nella notte mentre tentava la fuga cercando anche di divincolarsi dai poliziotti spintonandoli, con in tasca ancora le chiavi dell’appartamento.

A Roma, invece, è stato condannato a 8 mesi (pena sospesa) il giovane di 21 anni,

norvegese ma di origine irachena che sabato sera ha aggredito una connazionale, Tiril Solberg, vicino Campo de Fiori dopo che la giovane, anche lei ventenne, aveva respinto le sue avances. I due si trovavano a Roma in vacanza insieme ad altri amici. Secondo quanto accertato dalle forze dell’ordine intorno alle 23.30 i due sono usciti da un locale in via dei Giubbonari e hanno cominciato a discutere: il ragazzo ha spinto a terra la giovane e poi l’ha colpita con un calcio alla testa rompendogli il setto nasale. Ieri il giudice, al termine del giudizio per direttissima, ha convalidato l’arresto e applicato la pena al giovane, incensurato, dopo un accordo raggiunto tra pm e difesa.