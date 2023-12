Rieti, uccide la moglie a martellate e poi si spara

Rieti, 19 dicembre 2023 – Sono dell'80enne Ferdinando Petrongari e della moglie Iride Casciani, di qualche anno più giovane di lui, i corpi rinvenuti senza vita in un’abitazione in località Sant’Elia a Rieti. Dalle prime ricostruzioni dell'accaduto portate avanti dagli investigatori, sembrerebbe un caso di omicidio-suicidio.

La ricostruzione

A dare l'allarme è stato uno dei due figli della coppia, che vive all'estero, e che non ricevendo risposte alle chiamate da entrambi i genitori ha contattato le forze dell'ordine.

I due corpi sono stati trovati a poca distanza l'uno dall'altro nel soggiorno dell'abitazione dove viveva la coppia: sul luogo della tragedia sono stati rinvenuti anche un martello e un fucile da caccia. Secondo quanto appurato da fonti investigative, da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che l'uomo abbia ucciso la moglie colpendola con il martello, per poi togliersi la vita sparandosi con il fucile da caccia.

Sul posto è giunto anche il questore di Rieti, Mauro Fabozzi, nonché il procuratore facente funzioni Cristina Cambi, che coordina le indagini. Dopo gli accertamenti le due salme sono state trasferite all'obitorio dell'ospedale "San Camillo De Lellis" di Rieti, e non è escluso che nelle prossime ore verranno disposte le autopsie, per accertare le esatte cause della morte.