Riesplode il caso Bibbiano. Una messa per il processo: "Equilibrio nei giudizi"

Una messa per "il processo di Bibbiano che si sta concludendo in primo grado". Due laconiche righe, nel bollettino parrocchiale, ma sufficienti per creare un vespaio nel reggiano. Dove sono ancora aperte sanguinose ferite per la vicenda “Angeli e Demoni“. Situazioni dolorose sia per le famiglie dei piccoli, che per gli operatori finiti sul banco degli imputati.

"A mia memoria – si domanda Marco Eboli, nume tutelare della destra reggiana e importante esponente di FdI – non ho mai visto celebrare una messa per un processo giudiziario; nel caso specifico, per chi sono chiamati a pregare i fedeli? Per le persone imputate nel processo o per i giudici che li dovranno giudicare? Ma soprattutto perché la Chiesa si deve schierare quando esso è ancora in corso?".

Per chiarire la questione Eboli si è rivolto direttamente al vescovo di Reggio, Giacomo Morandi, con un "accorato appello". Anche perché, sottolinea Eboli, "don Poletti non è nuovo a iniziative che hanno suscitato molte perplessità e disappunto tra i fedeli". Eboli si riferisce a quando, nel novembre 2024, sempre nella parrocchia del Sacro Cuore si tenne la presentazione del libro dell’avvocato Luca Bauccio, difensore del principale protagonista della vicenda, lo psicoterapeuta Claudio Foti, poi assolto in Cassazione.

La Curia reggiana è intervenuta ieri con un comunicato dai toni ecumenici ma che suona anche come un ammonimento per il futuro a trattare con maggiore perizia temi tanto delicati: "Il significato e il senso di questa celebrazione deve essere l’occasione per invocare, in tutte le vicende giudiziarie prossime e lontane, equilibrio nei giudizi e pacificazione sociale".

Interpellato dal nostro giornale don Davide Poletti si invece è trincerato dietro un secco: "Vi auguro buon lavoro ma non intendo commentare". Sulla questione arriva anche la reazione del nonno della bimba che nell’inchiesta ha rappresentato il caso pilota. Si sente "indignato" per l’iniziativa del sacerdote e aggiunge: "Ora la giustizia la facciamo in canonica? Che senso ha fare una messa dedicata a un processo per il quale si sta avvicinando la decisione? Si vorrebbe forse che il collegio dei giudici fosse illuminato dall’alto? Siamo di nuovo di fronte a una strumentalizzazione del processo, come avvenuto da parte della politica 6 anni fa. La parrocchia poteva evitare, mentre si è prestata a farsi strumentalizzare, così come hanno fatto a ruota alcuni politici. Potevano evitare tutti. Allora anche noi parti civili dovremmo far dire una messa per i bambini che ancora soffrono, come mia nipote che ieri è andata dallo psicologo, chiedendo a Dio che il giudice condanni gli imputati?".