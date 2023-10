Rientro dei cervelli, incentivi dimezzati per chi torna nel 2024

Roma, 22 ottobre 2023 – Per i tanti giovani, fuggiti all’estero alla ricerca di un lavoro più qualificato e meglio retribuito, è una doccia fredda. Soprattutto per chi aveva programmato il rientro nei prossimi mesi. Da gennaio, infatti, saranno praticamente "dimezzati" i maxi-incentivi fiscali previsti dal governo Draghi proprio per incoraggiare il ritorno in patria dei "cervelli". La norma, contenuta nel decreto sulla fiscalità internazionale, varato dall’esecutivo insieme con la manovra economica, ha già scatanato una valanga di proteste, con tanto di petizioni online, per chiedere al governo di tornare sui suoi passi. Ma, per ora, gli appelli sono caduti nel vuoto.

Anche perché, la stretta dell’esecutivo, è giustificata dall’esigenza di "eliminare" possibili comportamenti anomali nell’uso di questi incentivi. Resta il fatto che ora lo sconto sull’Irpef per chi torna in Italia si fermerà al 50%. Nella precedente versione del provvedimento, la riduzione era pari al 70% fino ad un tetto del 90% per chi decideva di prendere la residenza in una delle regioni del Sud. Nell’articolo 7 del decreto fiscale, si fissa anche un limite al reddito soggetto all’agevolazione pari a 600mila euro. Gli incentivi saranno previsti solo per chi ha mantenuto da almeno tre anni la residenza all’estero e prende l’impegno di restare in Italia per il successivo quinquennio. Nel caso si cambiasse idea, si dovrà restituire l’intero sgravio alle casse dello Stato.

Le agevolazioni riguardano "solo i lavoratori ad alta qualificazione o specializzazione che rientrino nei livelli 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza), 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e 3 (professioni tecniche) della classificazione Istat delle professioni Cp 2011, attestata dal Paese di provenienza e riconosciuta nel nostro. La stretta non varrà per docenti e ricercatori rientrati dall’estero". La norma non sarà retroattiva e non riguarderà coloro che avranno la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre di quest’anno. Un modo per evitare di colpire i giovani che avevano già deciso di tornare nel nostro Paese e stacano completando le pratiche per la residenza fiscale, che si ottiene in genere solo dopo 183 giorni (ovvero, sei mesi e un giorno).

Dietro la stretta dell’esecutivo c’è l’obiettivo di frenare gli "abusi" e le pratiche "elusive" che si erano sviluppate negli ultimi anni e denunciate dal viceministro Maurizio Leo: da chi ha giocato con il calendario per cumulare in poco più di un anno il requisito dei 183 giorni a chi ha spostato la residenza nel Sud grazie a qualche familiare. Fino al paradosso di chi ha spostato la residenza comprando una casa al mare. Resta in vita, invece, il canale per i professori e i ricercatori, introdotto nel 2010, che per 5 anni assicura uno sconto fiscale del 90%. Ma, al di là delle pratiche elusive, resta il fatto che, secondo l’Istat, negli ultimi 10 anni, circa un milione di italiani sono espatriati e uno su quattro era laureato. Incrociando i dati, si arriva alla conclusione che ogni anno fa le valigie per andare all’estero fra il 5 e l’8% dei nostri giovani più formati. La norma sul rientro dei cervelli era costata, nel 2022, 674 milioni di euro e aveva riguardato circa 15mila italiani.