’Ridge’ ha compiuto 70 anni "Ora ho tempo per le mie passioni E l’Italia è la mia seconda casa"

Ron Moss, 70 anni, nato a Los Angeles, possiede una masseria in Puglia

Per tutti rimarrà sempre il Ridge di Beautiful, anche se Ron Moss ha lasciato la soap opera ormai da tempo. L’attore ha compiuto 70 anni, portati alla grande, e si dedica alle sue passioni: la musica, il cinema e il vino. Moss, che viaggia spesso in Italia, tra la Puglia (dove possiede una masseria) e Milano, ha recentemente sottolineato: "Beautiful? Mi mancano le persone. Mi sto godendo la mia libertà creativa, la libertà di venire in Italia e di poter trascorrere qui molti mesi. Nel complesso, posso dire che è stato un viaggio fantastico, ne sono molto orgoglioso". E ora fa quello che gli piace: "Amore, musica, film, amici, vino e la stupenda Puglia, che è ormai la mia seconda casa".