Rider va a spalare Pizzeria lo licenzia

Ha chiesto due giorni liberi dal lavoro per andare in Romagna a spalare il fango ed aiutare gli sfollati dell’alluvione. Ma il gesto di solidarietà è costato caro a Marco Santacatterina, universitario 24enne vicentino, che dall’oggi al domani è stato lasciato a casa dal titolare della pizzeria dove faceva il fattorino a chiamata nei weekend. Quando il ragazzo, dopo un sabato e una domenica passati con gli stivaloni e la pala in mano, si è ripresentato in pizzeria, a Thiene (Vicenza), gli è stato detto di andarsene, "perchè – racconta – non c’era più bisogno di me". Il titolare lo ha liquidato con un allucinante messaggio, su WhatsApp: "C..., non farti più vedere".