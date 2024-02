Ricovero in Rianimazione per Vittorio Cecchi Gori: "Situazione delicata"

Vittorio Cecchi Gori (nella foto) è in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. L’annuncio è stato dato in tv, nel programma ’Storie italiane’ di Eleonora Daniele. L’imprenditore, ex politico e produttore cinematografico, ex patron della Fiorentina sarebbe stato ricoverato a inizio settimana per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Da parte del Policlinico c’è il massimo riserbo, ma indiscrezioni parlano di un quadro di instabilità clinica molto serio. "La situazione resta molto delicata", ha raccontato Angelo Perrone, suo amico e storico collaboratore.