Ricoverata per febbre e mal di testa, maestra di sci muore a 25 anni I medici: "Sospetta meningite"

Dopo due giorni di ricovero in ospedale, un sospetto caso di meningoencelofalite se l’è portata via. Janira Mellé aveva 25 anni ed era maestra di sci a La Thuile: sportiva, sorridente e tenace. La piccola comunità del suo paese è in lutto, come i tanti colleghi che la conoscevano. Sarà la procura di Aosta a decidere se aprire un fascicolo e disporre l’autopsia.

Tutto inizia qualche giorno fa in Sicilia, durante una vacanza. Janira ha un incidente in bici: si frattura una caviglia e viene ingessata sull’isola. Una volta rientrata, si fa operare a Torino. L’azienda Usl della Val d’Aosta ha ricostruito che presenta già alcuni sintomi banali, comuni, simili all’influenza. Arrivata a casa, le condizioni peggiorano. Febbre alta e mal di testa forte, va al pronto soccorso e viene ricoverata. Vano l’intervento d’urgenza.