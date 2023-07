Ricordo di Camaldoli Zuppi: torni l’impegno dei cattolici in politica

di Stefano

Ceccanti

Con una singolare e non voluta coincidenza, ottanta anni fa alcuni brillanti intellettuali cattolici impostarono un’elaborazione relativa ad una futura Costituzione economica che sarebbe poi transitata nella nostra Carta esattamente quando il regime fascista crollava con l’approvazione dell’ordine del giorno Grandi. Una coincidenza non voluta, però non c’è dubbio che l’intuizione di Giovanni Battista Montini di fare, dagli anni ‘30, di Camaldoli un luogo di incontro spirituale, culturale, tra laici cattolici, monaci e sacerdoti, latamente e prudentemente anche politico, portava con sè una visione di alternativa di lungo periodo al Regime.

Da lì la necessità di svincolarsi da forme arcaiche di corporativismo, di economia chiusa, che aveva afflitto il pensiero cattolico per approdare a un moderno Stato interventista, senza però dimenticare che solidarietà e sussidiarietà dovevano tenere lontani dalle tossine dello statalismo e dell’assistenzialismo. Se parte di quelle tossine poi si accumulò, ciò dipese, come spiegò Taviani nelle sue memorie edite dal Mulino (che forse costituiscono la migliore spiegazione del Codice e del suo valore profetico), da una democrazia senza alternanza a causa di una mancata condivisione per decenni della necessaria e feconda opzione euroatlantica. Senza alternanza il partito di governo tendeva a diventare partito-Stato e le opposizioni a svolgere un ruolo per lo più astratto e demagogico.

Il valore profetico del Codice fu costituito dall’idea di elaborare un modello di compromesso tra democrazia e capitalismo valido per tutto il Paese e per un tempo lungo, condivisibile anche a prescindere dall’ispirazione religiosa di cui si nutriva e che, per inciso, era segnata purtroppo anche da un certo tradizionalismo patriarcale presente nel testo. Quello, anche per merito di de Gasperi che non lo condivideva, non entrò nella nostra Carta.

Era quindi un progetto per così dire a vocazione maggioritaria. Per questa ragione, non avrebbe senso trasformare la celebrazione in nostalgia di una società che non è più quella di allora, promuovendo a partire da essa progetti minoritari di autoghettizzazioni di soli cattolici. La nostalgia tradurrrebbe la profezia del Codice, che richiede oggi nuove forme di compromesso tra democrazia e capitalismo senza steccati antistorici, con cui le varie minoranze creative si esercitino insieme.