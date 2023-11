Riconoscere il titolo è un segnale importante anche per la famiglia

Vedo nei giovani una grande fragilità umana e relazionale, sia nell’approcciare il percorso di studi che nel contesto sociale. La laurea post mortem? La povera Giulia avrebbe dovuto laurearsi pochi giorni fa, ma, di fatto, aveva già conseguito il titolo: credo sia un riconoscimento dovuto più per la famiglia che per lei. Si tratta di un segnale importante per l’impegno e il sacrificio profusi dalla studentessa. Tanti atenei come il nostro si stanno adoperando per rafforzare il counseling psicologico agli studenti. E siamo molto attenti alla concreta realizzazione di un equilibrio di genere in ogni organismo universitario, commissione e organo di rappresentanza.