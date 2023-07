Santanchè, richiesta di proroga delle indagini notificata il 17 luglio

Milano, 19 luglio 2023 – Consegnata alla ministra Daniela Santanché la richiesta di proroga delle indagini della Procura di Milano sul caso Visibilia. L'atto che 'avvisa’ il destinatario di essere sotto inchiesta è stato notificato via posta lo scorso 17 luglio all'indirizzo dell’abitazione milanese della titolare del Turismo.

Da quanto l'Ansa ha potuto verificare, l'atto giudiziario è stato recapitato al destinatario, Daniela Garnero Santanché, due giorni fa alle 11.40. A ritirare la busta con dentro la richiesta di proroga delle indagini, è stata una persona definita 'addetta alla casa'.

L’atto, due pagine in tutto, è stato recapitato anche a due ex amministratori che figurano tra i sei indagati, parlamentare compresa, per bancarotta e falso in bilancio: l'11 luglio a Davide Mantegazza e due giorni dopo, il 13 luglio, a Massimo Gabelli. Nella richiesta del pm Maria Gravina e dell'aggiunto Laura Pedio, ci sono anche i nomi del compagno della ministra del Turismo Dimitri Kunz e della sorella Fiorella Garnero. Tutti hanno avuto un ruolo come amministratori del gruppo in dissesto, che ha aperto ancora due procedure relative ad altrettante società davanti al Tribunale Fallimentare.

Gli indagati possono adesso opporsi. Non appena il giudice per le indagini preliminari avrà sul suo tavolo le ricevute dell'avvenuta consegna della richiesta a tutti i destinatari, salvo appunto eventuali opposizioni, deciderà se concedere la proroga.

Intanto la magistratura milanese ha aperto un altro fronte, con una inchiesta per ora conoscitiva, in seguito alla deposizione di Federica Bottiglione, allora dirigente di Visibilia Editore. Durante la sua audizione, rilasciata circa un mese fa, la donna ha raccontato anche di aver continuato a lavorare nel periodo del Covid (da marzo 2020 a novembre 2021) in cui era ufficialmente in cassa integrazione a zero ore, fornendo così un particolare che ha portato a un fascicolo autonomo, ancora senza titolo di reato e senza indagati, ma collegato a quello principale.

Atteso peraltro il responso dell'Agenzia delle Entrate sulla proposta avanzata da Visibilia srl in liquidazione di saldare i debiti con il fisco versando 1 milione 200 mila euro spalmati in 10 anni. Proposta che, qualora fosse accolta, potrebbe portare a chiudere il capitolo fallimentare e alleggerire la posizione della ministra e degli altri indagati.