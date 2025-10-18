Sabato 18 Ottobre 2025

Richiamo di mais per popcorn: ecco i lotti a rischio “contaminazione da alcaloidi tropanici”

Avviso del ministero della Salute. I prodotti di diversi marchi e di diverso peso provengono dallo stesso stabilimento

Alcuni marchi di mais per popcorn richiamati per "possibile presenza di alcaloidi del tropano" (Ministero della Salute)

Roma, 18 ottobre 2025 – Richiamo “per rischio chimico” di alcune confezioni di mais per popcorn a marchio Cibon, Coal, Veggy Duck e Sigma prodotti da Melandri Guadenzio Srl con sede dello stabilimento a Bagnocavallo, in provincia di Ravenna. Secondo l'avviso sul sito del ministero della Salute c'è "la possibile presenza di alcaloidi del tropano oltre il limite di legge".

I lotti di produzione – segnalati dal ministero – sono i seguenti: 202/25 (25 Kg) di Cibon, 177/25 (5 kg) di Cibon, 149/25 (5 Kg) di Cibon, 170/25 (500 grammi) di Cibon, 184/25 (5 kg) di Coal, 168/25 (500 gr) di Sigma, 162/25 e 190/25 (1Kg) di Veggy Duck. A questi si aggiunge il lotto 171/25 (500 gr) di The Italian Food Shop, prodotto sempre dallo stesso stabilimento.

I prodotti vanno restituiti al punto vendita.

Cosa sono gli alcaloidi tropanici

Gli alcaloidi tropanici sono composti naturali prodotti dal metabolismo secondario delle piante appartenenti alla famiglia delle Solanaceae, delle Erythroxylaceae e delle Convolvulaceae che possono essere presenti nelle coltivazioni di cereali. Possono finire nelle derrate alimentari contenenti cereali, e di conseguenza nella catena alimentare, attraverso i semi delle piante che li contengono e che crescono nelle coltivazioni di cereali.

L'intossicazione da alcaloidi tropanici può avere effetti avversi sulla salute umana e animale quali secchezza delle mucose, arrossamento della pelle, dilatazione delle pupille, vertigini, disturbi della vista, palpitazioni e disorientamento. Già a basso dosaggio, queste sostanze hanno effetti sulla frequenza cardiaca e sul sistema nervoso centrale, causando sintomi come stordimento, mal di testa o nausea.

